Efectividad de las vacunas contra la COVID-19 sería menor solo para evitar contagios

En estos días, estudios preliminares realizados en laboratorio señalan que, frente a la variante ómicron, la efectividad de las vacunas usadas en el Perú (Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca) sería menor; sin embargo, esta disminución se daría solo para contrarrestar la infección del Covid-19, más no para evitar hospitalizaciones y decesos, lo cual es positivo, precisaron diversos especialistas y hasta el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

El director de Investigación de la Universidad Científica del Sur (Ucsur), Percy Mayta-Tristán, explica que aún no hay evidencia de que la protección de las vacunas haya reducido mucho contra enfermedad grave y muertes. “Todavía es poco tiempo para tener estudios fiables. Los primeros han sido in vitro y no en personas”, agrega.

Acerca de la desinformación sobre la efectividad de la vacuna de Sinopharm, el especialista afirmó que es incorrecto decir que no protege contra el Covid-19. “Lo que se está señalando, aún preliminarmente, es que Sinopharm y Sinovac, credos en China, tienen una reducción en su efectividad para impedir que las personas se infecten, pero no indican que no eviten que los casos se agraven o lleguen a muertes”, precisa.

Mayta Tristán también asegura que en el Perú las dos dosis de Sinopharm sí funcionaron e impidieron que el personal de salud termine en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) o fallezcan, según los estudios que realizó el Instituto Nacional de Salud (INS), en coordinación con Ietsi de Essalud y Ucsur. Esto se dio con las variantes del Covid-19 anteriores a ómicron.

El especialista dice que aún no hay muchos estudios sobre la efectividad de Sinopharm y Sinovac frente a ómicron. “Esto sucede porque estas vacunas no se han aplicado en los países donde se están realizando estas recientes investigaciones”.

Mayta-Tristán considera positivo que se haya adelantado la aplicación de la dosis de refuerzo; sobre todo con Pfizer.

OMS pide calma

En esa línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió “no sacar conclusiones apresuradas sobre la efectividad de las vacunas frente a ómicron”.

La científica y jefa de la OMS, Soumya Swaminathan, indica que cuando surgió la variante delta también se habló de que las vacunas eran menos efectivas, pero luego se entendió que esos resultados correspondían a estudios realizados en laboratorios; mientras que “en la vida real todas las vacunas funcionan bien a la hora de prevenir casos severos y hospitalizaciones”.

En ese sentido, sugirió “no sobreinterpretar la información sobre la aparente reducción de la efectividad de las vacunas ante ómicron”, que ya se ha extendido a cerca de 90 países. ❖

El dato

El exministro de Salud Óscar Ugarte señaló que existe una suficiente cantidad de vacunas de Pfizer y adelantó que en enero llegarían las primeras dosis de Moderna. Ambas han mostrado una mejor respuesta para evitar infección ante ómicron.

Lo que se sabe de la variante ómicron