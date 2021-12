Gallardo descarta que Ejecutivo observe ley que anula el examen de nombramiento docente

Luego de que el Congreso aprobara anular el examen de nombramiento docente, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, informó que el Ejecutivo no observará la autógrafa.

“Sin duda, necesitamos hacer una nueva prueba. Tenemos que hacerla bien, no es la primera vez que se producen estos escándalos. (...) Yo no podía anularla de manera unilateral, yo no podía, lo máximo que podía hacer fue suspenderla”, expresó tras ser cuestionado por la aprobación del Congreso.

Cabe precisar que el titular de la cartera será interpelado este martes por el Congreso de la República, debido a la filtración del examen docente. Su hija y la congresista de Perú Libre por San Martín, Lucinda Vásquez han sido responsabilizadas de dar la prueba.

“Yo pongo las manos al fuego por mi hija (Ynés Gallardo) y pongo las manos al fuego también por la congresista Lucinda Vásquez”, dijo el ministro a la prensa.

Ante esa situación, Gallardo negó que vaya a renunciar: “Yo siento que no tengo por qué renunciar . Si del Ministerio de Educación no ha salido la prueba de la firma del convenio para la elaboración de la prueba, de los 20 meses del desarrollo aplicativo de la prueba, a mí me toca solamente la parte culminante, una parte por la cual podría anular”, agregó.