Puno: vecinos del jirón Aeropuerto volcaron auto de presunta banda criminal

El suboficial de tercera PNP Omar Calapuja Leonardo fue detenido en Juliaca acusado de integrar una banda criminal. El agente policial, a bordo del vehículo de placa Z5Y-028, fue intervenido por pobladores en intersecciones de la avenida Huancané con el jirón Ramón Gutiérrez – salida Huancané – Juliaca.

La agraviada Mary R.Q. señaló que tenía en su poder dinero producto de la venta de un auto. Tras la transacción, se estaba desplazando junto con su esposo en una moto lineal con dirección a su domicilio.

En el trayecto, a la altura de la avenida Manco Cápac con Avenida Aeropuerto, la unidad que conducía el agente policial, le cerró el paso dos veces, pero lograron escapar . Según la mujer, tres personas armadas quisieron cerrarles el paso pero pudieron huir a pesar de las amenazas.

Siguieron a asaltantes

Posteriormente fue la pareja la que siguió a la unidad sospechosa y logró detenerla con ayuda de los vecinos de la zona. Solo atraparon a Omar Leonel Calapuja Leonardo. Los otros dos ocupantes se dieron a la fuga.

El suboficial se encontraba en presunto estado de ebriedad. Lejos de mostrar arrepentimiento por sus actos y en presencia de la Policía, el presunto malhechor lanzaba amenazas. “(…) Me amenaza, me saca la lengua y me dice: ‘Te conozco’, no sé por qué me conoce. Me quería robar (…)” señaló Romero.

Los efectivos policiales tuvieron que trasladar al sospechoso a la comisaría porque los vecinos tenían la intención de tomar justicia por propia mano. No obstante, descargaron su indignación contra el auto de la presunta banda , lo volcaron e impidieron que la Policía Nacional lo retire de la escena.

Horas más tarde, los agentes del orden regresaron a la zona, desalojaron a la multitud y se llevaron el vehículo a la dependencia para las diligencias correspondientes.