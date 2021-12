Municipio de Arequipa implementó ciclovías con información desfasada

Por: Elizabeth Huanca

El proyecto de las ciclovías, que ejecuta la Municipalidad Provincial de Arequipa, se implementa con data desactualizada que no estaría acorde con la realidad actual.

Esta es una de las siete observaciones de la Contraloría General que inspeccionó el proyecto.

La Municipalidad “implementa una red ciclista temporal considerando mediciones de flujo y tendencias de viaje de ciclistas del 2020. En ese periodo por la pandemia de la COVID-19, el flujo vehicular de las avenidas intervenidas era reducido, no había congestionamiento vehicular”, detalla el informe de control. En ese sentido, se advierte que el ente no midió el impacto social del proyecto con cifras que se ajusten a la coyuntura vigente. En consecuencia, al no haber transparentado los flujos vehicular y de ciclistas reales, se genera riesgo al congestionamiento vehicular.

En efecto, el proyecto de las ciclovías temporales (6 meses) se concibió en junio de 2020, en la época más crítica de la pandemia. El 9 de octubre de ese año, la comuna hizo un estudio detallado de la frecuencia de ciclistas en 11 puntos de la ciudad, con el fin de identificar las rutas más usadas. Con esta data se tiene que en hora punta por el Puente Grau pasan 435 ciclistas, mientras que en la Av. Ejército 315, entre otros. En la actualidad, las cifras han cambiado. Con la “nueva normalidad” el uso de la bicicleta bajó significativamente.

Tramos con deficiencias

Las deficiencias en la implementación de las ciclovías, cuyo proyecto contempla 33 km en nueve distritos, se centran en los trabajos y trazos diseñados en tres puntos del Cercado: Av. Goyeneche, Av. Víctor Lira y Av. Parra. La primera, es la que tiene mayores observaciones.

El recorrido se ejecutó sin considerar señalización en las intersecciones complejas con calles aledañas (Calle Puno, Tacna, Moquegua, La Unión, Don Bosco, Octavio Muñoz Nájar y Av. Progreso), lo que pone en riesgo la integridad de los ciclistas. Tampoco se ha demarcado el carril de subida ni bajada. Adicionalmente, se advierte que no se contó con la opinión de técnicos del Sistema Integrado de Transporte (SIT), lo que ocasiona gran congestión.

Avenida Parra y Víctor Lira

Las ciclovías de la calle Víctor Lira y avenida Parra, generan que, en algunos tramos se reduzca la vía a un solo carril. Eso afecta el flujo de vehículos motorizados y genera congestión.

En la Av. Parra se destaca que hay discontinuidad en el tramo que conecta con el Puente Fierro. v

Alcalde debe corregir

El informe fue elevado al Alcalde Provincial, Omar Candia el 3 de diciembre. En el documento, la Contraloría le pide adoptar medidas correctivas y preventivas. En ese contexto, el lunes el Gerente del Centro Histórico, César Berríos, anunció la paralización del proyecto, que provoca el rechazo de una parte de la población. La instalación de las ciclovías tiene una inversión superior a los S/ 2 millones. A la fecha, se observan daños en los bolardos, y separadores en diferentes calles.