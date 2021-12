Breña: profesora sufre robo de más de 70.000 soles tras perder su celular

Con información de Gianella Aguirre / URPI-LR

El pasado 30 de octubre, una docente universitaria sufrió el robo de su celular en la avenida Tingo María, en Breña. A pesar de bloquear el equipo, los delincuentes lograron acceder a sus cuentas bancarias para sustraer 70.000 soles.

“Estaba en un taxi y me arrebatan el celular, después de ello volví a mi casa y solicité el bloqueo de mi línea telefónica. No pensé que podían robarme porque estos delincuentes no tenían mi clave bancaria”, relató.

La pesadilla de Ana María Mendoza comenzaría cuatro días después cuando su banco se puso en comunicación con ella para reportar una serie de movimientos cometidos por los ladrones. La suma final del robo eran más de 70.000 soles entre sus cuentas de ahorro y crédito.

“Recibo una llamada del banco Interbank donde me consultan si yo estaba haciendo operaciones a través de internet. En ese momento yo les informo que había sido víctima de robo y que por ende no era yo quien hacía esas compras”, indicó.

Ana María Mendoza pide a la Fiscalía acelerar su caso. Foto: Gianella Aguirre/URPI-LR

En un primer instante, los hampones derivaron 20.000 soles de la cuenta de ahorros de Mendoza, posteriormente adquirieron 30.000 soles en préstamos y 20.000 soles en compras por internet. Todo a través de los aplicativos móviles de su víctima.

“Me reportan el fraude cuando estos delincuentes ya habían realizado 15 transacciones de mi cuenta. El banco nunca me informó de estos movimientos extraños con mi dinero”, denunció Mendoza.

La docente, que perdió hace poco a su esposo por COVID-19, solicitó al banco una investigación a fondo, en vista que ella cumplió con reportar el fraude a la entidad luego de ser víctima de robo.

“Yo no reconozco estas ventas, yo no voy a pagar lo que no debo, yo he sido víctima de un ilícito y se los informé en su momento, pero el banco nunca evitó estas transacciones”, denunció.