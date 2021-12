Variante ómicrom: los anuncios del ministro de Salud sobre medidas que tomará el Gobierno

La variante ómicrom está despertando alertas en distintos países debido a que aún se encuentra en investigación sus características. Ante ello, durante una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, hoy 1 de diciembre, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, comentó una serie de medidas que se tomarán para prevenir la propagación de este virus.

En primer lugar, mencionó que ya se comunico con el pasajero detectado en japón, quién tiene nacionalidad peruana, según confirmo el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Es por ello que este acercamiento se dio con el objetivo de poder saber en dónde se desplazó y con quiénes tuvo contacto durante su estancia en nuestro territorio.

Declaró también que para el día 10 de diciembre no se abrirán las fronteras. Asimismo, para las personas que vengan de países donde se ha demostrado que hay una infección comunitaria de esta variante, como África, se le pedirá las dos vacunas y con una prueba no mayor a 48 horas de realizada. Al resto de lugares que no presente este peligro solo se pedirá las dos dosis contra la COVID-19.

En la misma línea, en cuanto a los viajes nacionales, tanto por transporte aéreo como terrestre, es necesario contar con la vacunación completa.

En cuanto al sector laboral, se dará un protocolo y lineamientos en conjunto con el Ministerio de Trabajo para las empresas que laboran con más de diez personas de manera presencial. De la misma forma, teniendo en cuenta que se vienen las fiestas, el titular de Salud anunció que se va modificar el horario de restricción de salidas tanto para Navidad como para Año Nuevo.

Hasta el momento, no se ha dado el horario exacto de esta restricción; sin embargo, la autoridad del Ministerio de Salud resaltó que será publicado en las próximas 48 horas, al igual que otros detalles de todas las medidas anunciadas en la conferencia de hoy.