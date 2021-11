Coronavirus en Perú: pacientes crónicos y oncológicos son los más afectados por la pandemia

En lista de espera. La pandemia de la COVID-19 desbarató el sistema de salud hasta el punto de colapsarlo en varias oportunidades. Especialidades médicas y otros servicios, además de emergencias, tuvieron que ser paralizadas y, por ello, miles de pacientes esperan ser atendidos.

De acuerdo con el vocero de EsSalud, Gino Dávila, “ las especialidades donde ha repercutido más la pandemia son traumatología, cirugía general, otorrinolaringología, oftalmología, neurocirugía, entre otras más”.

Es el caso de Luis Hurtado, de 72 años, quien debe utilizar una bolsa para evacuar los desechos debido que le separaron el intestino del colon en una operación. Debía tener otra intervención para que sus órganos puedan ser unidos, pero la llegada de la pandemia postergó la cirugía y hasta el momento aún no ha sido atendido.

“Esto es como un trauma. Vivo con el temor de que se pueda reventar la bolsa. Ya me ha pasado varias veces”, declaró para Latina el paciente del hospital Edgardo Rebagliati. Además, expresó que la frustración por su situación le causa depresión.

“Los médicos me dicen: ‘Si no toma ciertos líquidos en sales, usted se puede desmayar’. A los doctores, a las enfermeras y a todo el personal les interesa un comino que en el año y medio no me hayan vuelto a operar”, añadió.

La crisis de salud no solo afectó a los pacientes que necesitaban una intervención quirúrgica, sino también a los de terapia y rehabilitación.

Carmen Ponce de 63 años, tuvo una mielitis o inflamación de la médula espinal en 2019. Esto le provocó una parálisis y no podía caminar. “Me dio frustración, porque pensé que nunca más iba volver a caminar y me quedaría en silla de ruedas”, comentó.

“Iba mejorando hasta que llegó la cuarentena. Tuve que contratar a un terapeuta particular para seguir haciendo la terapia y poder empezar a movilizarme”, acotó.

La adulta mayor señala que ya no se atiende en el seguro debido a que las programaciones para las citas tardan demasiado. “En el seguro me dan un mes sí, un mes no: no hay cupos”, afirmó. Ella camina con un andador gracias a las terapias particulares que pudo costearse con mucho esfuerzo.

A la fecha, EsSalud va retomando las citas presenciales. En comparación con el 2019, solo en octubre de este año se recuperaron las consultas médicas en 32%, y en 62% las crujías, que bordean las 32.000 operaciones al mes.