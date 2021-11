Más del 40% de adolescentes entre 12 a 19 años aún no recibe su primera dosis contra la COVID-19

Hasta el 16 de noviembre, 2 594 000 adolescentes entre 12 y 19 años han recibido la primera dosis contra el nuevo coronavirus, lo que significa un 55,2%, de acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud del Ministerio de Salud (Minsa).

Es decir, 2 105 000 de menores aún no han sido inoculados, lo que representa un 44,8%. La meta del sector salud, liderado por el ministro Hernando Cevallos, es vacunar a 4 699 000 adolescentes que se encuentran dentro de la población objetivo a proteger contra la COVID-19.

Por otro lado, el Minsa detalló que solo un 11,4% de adolescentes ha logrado completar su vacunación con ambas dosis hasta el momento. La institución instó a la población a acudir a los centros de inmunización para protegerse contra la enfermedad.

Evalúan la implementación de muerte civil para no vacunados

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, indicó que el titular de la cartera del Minsa, Hernando Cevallos, está evaluando la implementación de muerte civil para limitar ciertas actividades en los ciudadanos que no han sido vacunados.

“A nadie se le puede obligar a vacunarse si no quiere hacerlo, pero si no quieren vacunarse y no se vacunan, tampoco tienen derecho a poner en peligro a las demás personas”, dijo Torres a Exitosa.

“No solo en protección de ustedes, sino por sus familias, hijos, padres y semejantes. Combatamos la pandemia para abrir totalmente el mercado. Si crece el mercado, todos nos vamos a beneficiar”, añadió.

Pongo el hombro: ¿cómo saber el día y hora de mi cita?