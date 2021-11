Mototaxista denuncia robo de S/ 6.000 de su cuenta bancaria luego de que clonaran su chip

Un mototaxista de Villa El Salvador denunció esta mañana que fue víctima de robo cibernético mediante la clonación de su identidad a través de la compra de un chip de celular en Movistar. David Huamani Cutipa se enteró del delito cuando el Banco BBVA le llamó para preguntarle si él había hecho una transferencia de 6.000 nuevos soles.

Cuando el agraviado accedió a su cuenta por su aplicativo vio que sus fondos fueron vaciados. En ese momento, decidió acudir a una agencia del banco y logró investigar que el destino de sus ahorros de un año llegaron a la cuenta de un hombre identificado como Lenni Alexis Juan Huaman, quien tiene un amplio historial de denuncias, una de ellas por fraude informático.

Asimismo, Huamani sospecha que su identidad habría sido clonada cuando su chip empezó a fallar y fue comprar uno nuevo a un centro autorizado por Movistar el 11 de noviembre. Ese mismo día fue cuando el BBVA le llamó para preguntar sobre la transferencia. Ante esta situación decidió investigar más en la empresa telefónica, que luego del robo le comunicó que alguien había comprado con su nombre un nuevo chip horas antes que él y a la media noche, según indicó a América Noticias.

El suceso le resultó muy extraño al agraviado, pues la empresa no le informó en el momento que él hizo la compra que alguien ya había adquirido un chip a su nombre. “Yo me pregunto por qué no avisaron que alguien más había comprado un chip con mi nombre a las 12.07 de la noche, así yo habría sido precavido que podría haber un fraude ahí”, reclamó el señor agraviado al medio América Noticias.

Por otro lado, el banco continental, mediante un comunicado, expresó que las comunicaciones respecto a este caso ya se iniciaron. De la misma forma, Movistar le ha informado a Huamani que se encuentra en proceso de investigación su caso.

El ciudadano de Villa El Salvador se encuentra bastante preocupado porque no sabe si va poder recuperar el dinero, ya que tiene que esperar 30 días para saber que pasará con seste monto, tiempo que no puede esperar, ya que tiene deudas y alimentar a su familia. “Era mi sustento. Eran mis ahorros para poder sustentar el estudio de mis hijos”, lamentó Mamani.