Áncash: fiscalizan presentación de carnet de vacunación en terminal terrestre

Con la finalidad de supervisar las acciones de fiscalización al cumplimiento del Decreto Supremo n.° 168-2021-PCM que dispone que las personas mayores de 45 años que deseen viajar en transporte interprovincial deberán presentar su carnet que acredite las dos dosis de vacuna, el administrador del terminal terrestre de Chimbote indicaron que sí están cumpliendo con la normativa.

Óscar Valderrama Reyes, administrador del terrapuerto “El Chimbador”, indicó que se está controlando la acreditación de ambas dosis en los pasajeros que hacen uso del servicio. “Existe un procedimiento, las empresas de este terminal ya tienen conocimiento. Por eso, cuando solicitan el DNI también verifican el carnet de vacunación”.

PUEDES VER Áncash: rechazan pedido de prisión preventiva para alcalde distrital de Independencia

El funcionario indicó que en el terminal terrestre operan 41 empresas y 13 tiendas comerciales, a quienes se les pidió el cumplimiento, ante el incremento de contagio, del protocolo sanitario.

“Precisamente durante nuestra inspección realizada se tuvo que impedir el viaje de tres personas que no contaban con su carnet de vacunación, según decían que no creían en la vacuna, por eso no se sometieron a la inoculación. No hubo otra salida, porque es una medida del Ejecutivo y se tiene que acatar”, acotó.

PUEDES VER Áncash: buscan a bañista que fue arrastrado mar adentro en Nuevo Chimbote

Valderrama Reyes exhortó a la ciudadanía y en especial a los viajeros a acatar esta medida y acudan al terminal con su doble mascarilla, cumplir el distanciamiento físico entre otras medidas.