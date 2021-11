Titular del MTC aseguró a gremios de transportistas que retiraría a jefes de ATU y Sutran

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, anunció que retiraría a los jefes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Esta información se dio a conocer a los representantes de los gremios de transportistas, que se reunieron con el titular de dicha cartera ministerial.

“Eso está en camino (reorganización de la ATU y la Sutran), ya la norma está elaborada para que se haga la reorganización de esos dos organismos, no la desaparición”, indicó el titular del MTC, según información brindada por El Comercio.

“Nosotros no queríamos mencionarlo (sobre reorganización de dichas entidades), no es necesario. Pero como ustedes lo sacan ahora a la palestra y piden de esa forma, entonces, estamos aclarando que ya está en gestión”, se oye acotar al funcionario en un audio difundido por Epicentro TV.

En tanto, en otro de los audios revelados por dicho medio, se escucha mencionar a Silva Villegas que “en cuanto se haga el cambio (de jefes de Sutran y ATU), le damos la participación a ustedes (los dirigentes) para que nos apoyen en ese sentido”, indicó.

Asimismo, el ministro también había ofrecido ampliar el aforo que sigue reducido debido a la pandemia por la COVID-19. Cabe resaltar que, es el mismo funcionario quien admite que casi nadie respeta la cantidad máxima de personas en el transporte público . Sin embargo, manifestó que cuando eliminen las restricciones, ya no les impondrán multas.

“Eso no se cumple (el aforo en el transporte público), hay que ser bien realistas. No se cumple, pero al menos ya no los multarían si es que los ven con un aforo mayor” , sostiene.

En esos mismos audios de Epicentro TV, un representante de los transportistas menciona que necesitan tener la certeza de que se concretará la salida de María Jara, a más tardar, este jueves 4 de noviembre.

“Muchas veces hemos sido engañados por las autoridades anteriores (...) Lo que queremos es que, a más tardar, en cuanto a la estabilidad jurídica, sea el día viernes. Y la salida de la señora María Jara, porque va a depender de mucho para las pretensiones que tenemos, tendría que ser el día de mañana”, refirió.

En esta reunión estuvieron presentes, además del ministro del MTC, los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Aníbal Torres, y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, entre otros funcionarios.

El último martes, los gremios de transporte a nivel nacional, que conforman la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú (CTT PERÚ) y la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) anunciaron un paro indefinido desde el lunes 8 de noviembre.

Según aclaró el vocero del Gremio de Transportistas de Lima y Callao, Ricardo Pareja, en caso de que el Ejecutivo los convocara a una reunión, evaluarían cancelar el paro. “De no ser así, este paro será indefinido, puesto que no podríamos seguir brindando el servicio en condiciones tan adversas”, había puntualizado en una entrevista a Latina.