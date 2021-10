Pacientes de enfermedades reumáticas buscan visibilizar estos males

A los 27 años, Anny Gamarra, fundadora del programa Artritis al Día, fue diagnosticada con artritis reumatoide, un trastorno que, según narra, es muy cruel por la rapidez con la que avanza. En tal sentido, la OMS refirió que esta enfermedad crónica puede afectar no solo a las articulaciones; en algunas personas, la afección puede dañar distintos sistemas corporales, incluida la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos.

“Tener artritis reumatoide es algo muy doloroso, porque esta enfermedad avanza muy rápido, de manera progresiva, dañando las articulaciones, es una enfermedad cruel y que no tiene cura ”, dijo a La República.

Gamarra apuntó que las enfermedades reumáticas son males que no distinguen edad, se caracterizan por presentar inflamación articular, rigidez, dolor constante, falta de movilidad y fatiga, y pueden afectar a otros órganos o sistemas, lo que puede repercutir negativamente en la calidad de vida de las personas que las padecen.

“Si no realizas un tratamiento, puedes quedar postrado y discapacitado como fue el caso de mi abuela, que falleció hace poco y que estuvo muchos años postrada porque se le destruyeron todas las articulaciones, los dedos se le deformaron y vivió casi 20 años en cama”, contó Gamarra.

Por tal motivo, junto a otras personas que padecen distintos tipos de artritis, iniciaron una campaña de sensibilización en el marco del mes de las enfermedades reumáticas, a fin de visibilizar y generar más conciencia sobre estas patologías crónicas que afectan a miles en todo el Perú.

“La necesidad de este encuentro de pacientes con artritis reumatoide en el Perú surge a propósito de que en nuestro país no se han dado este tipo de encuentros para pacientes, sobre todo para visibilizar el impacto y las consecuencias crónicas que tiene esta enfermedad”, comentó.

Este es el Mes Internacional de las Enfermedades Reumáticas y la artritis es una de ellas. Foto: Grupo de Enfermedades Reumáticas

Anny resaltó que en esta actividad, denominada “Primer encuentro de pacientes con artritis en Perú”, se busca que no solo los pacientes sean concientizados sobre la importancia de tratar esta enfermedad, sino que las familias sean responsables frente a este trastorno.

“En otros países se puede ver que hay distintos grupos de apoyo liderados por diversas asociaciones que trabajan en beneficio de los pacientes y también con su entorno, porque como la enfermedad es crónica, es importante que haya un compromiso por parte también de los familiares, y que estos estén concientizados”.

Cabe precisar que actualmente existen más de 200 tipos de estas enfermedades, que incluyen artritis reumatoide, espondiloartritis, osteoartritis, gota, lupus, fibromialgia, osteoporosis, tendinitis, entre otras.

“En el Perú no existe un grupo formal de atención a los pacientes con artritis reumatoide, lo que si hay es la atención, en EsSalud, en el Minsa si hay servicio de reumatología y, bueno, el ciudadano puede acceder a este servicio a través de las consultas”.

Actualmente no se tiene un dato real de cuántas personas tienen diagnosticada esta enfermedad, ya que no todas han sido diagnosticadas, no todos tienen dinero para ir al médico, otros no tienen conocimiento de que esos dolores son esta enfermedad, entonces lo dejan pasar; sin embargo, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, desde el año 2010 hasta el 2018, aproximadamente, se ha diagnosticado a 77.000 personas con artritis reumatoide en nuestro país.

“Nosotros como pacientes creemos que esa cifra es referencial, porque el número es mayor. La estadística no permite que el Minsa pueda tener un dato mucho más uniforme de los diagnósticos en regiones y también los del sector privado”.

La fundadora del programa Artritis al Día lamentó que el costo del tratamiento para esta enfermedad sea tan elevado , ya que dificulta que las personas que la padecen puedan llevar una vida tranquila.

Este es el Mes Internacional de las Enfermedades Reumáticas y la artritis es una de ellas. Foto: Grupo de Enfermedades Reumáticas.

“Para poder evitar que nos deformemos con esta enfermedad, tenemos que consumir medicamentos todos los meses, los medicamentos están carísimos … Hoy en día en el Perú si no tienes dinero para asistir mes a mes a tu cita con el reumatólogo y costear los modernos tratamientos que hay para controlar la artritis, puedes llegar a deformarte en el menor tiempo posible y quedar sin poder valerte por ti mismo”, manifestó.

Asimismo, recomendó a las personas que si se identifican dolores en las articulaciones, sobre todo en las manos, que es donde se inicia la artritis reumatoide, tienen que acudir a un doctor y si son diagnosticados, sugirió ser “muy responsables con la salud y tener en cuenta todas las indicaciones”.

Dato

Gamarra agregó que en el grupo Artritis al Día podrá compartir información responsable entre los pacientes. Además se podrá conocer cómo vienen saliendo de estas patologías otras personas

Si tienes algún tipo de artritis y deseas participar en las siguientes actividades, escribe al correo artritisaldia@gmail.com o sigue las redes sociales de @artritisaldia y @detrasdemi_sonrisa.