Cusco: UGEL La Convención compró mascarillas a precios elevados

Cusco. La Contraloría, a través del Informe de Hito de Control N°013-2021-OCI/0719-SCC, observó el proceso de licitación realizado por la UGEL La Convención (Cusco) para la compra de mascarillas y protectores faciales. Determinó que la entidad compró los bienes al proveedor que ofreció el producto al mayor costo: 290 mil 741 soles.

En setiembre, el postor Compañía de Servicios Generales A.G.P. , ganó la buena pro pese a que la microempresa Jolucava Import Exporta, ofreció los mismos bienes a S/ 238 mil 581, 50.

Pero no solo se observa que se comprara a la empresa que más pedía por mascarillas y faciales, también se cuestiona que a esta empresa no se le otorgara bonificaciones que le correspondía. Se refiere que durante la etapa de evaluación, calificación, otorgamiento de la buena pro no otorgó la bonificación del 5% que le correspondía sobre el puntaje final, por ser Micro y Pequeña Empresa (MYPE). La bonificación no se hizo pese a que se solicitó.

El informe concluye que se afecta la legalidad y transparencia del proceso al no obtener los bienes al menor precio, situación que perjudicaría económicamente a la entidad.

Ante estas observaciones, Contraloría pidió a las autoridades de Educación, evaluar el caso y determinar si existen responsabilidades.