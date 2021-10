Coronavirus en Perú: un total de 2 161 893 se recuperaron de la enfermedad

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este lunes 11 de octubre que, hasta la fecha, 2 161 893 personas lograron recuperarse de la COVID-19. Asimismo, detalló que el número de casos positivos por el nuevo coronavirus ascendió a 2 184 676, mientras que las muertes se elevaron a 199.703.

De acuerdo al reporte, actualizado al 10 de octubre, 40 pacientes recibieron el alta hospitalaria en establecimientos de salud a nivel nacional durante las últimas 24 horas de ese día.

En tanto, 3.342 personas con COVID-19 permanecen hospitalizadas, de las cuales 913 se encuentran con ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Minsa empezó vacunación a mayores de 18 años

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció este lunes que las personas mayores de 18 años a más serán inmunizadas contra el nuevo coronavirus. Además, comentó que es importante reducir la brecha de vacunación en los demás grupos etarios por lo que invocó a la población a completar su esquema de inoculación.

“Desde hoy vamos a comenzar a vacunar a todas las personas mayores de 18 años. No olvidemos, sin embargo, que al bajar el grupo etario. No significa que tenemos a todas las personas mayores completamente vacunadas, hay personas mayores de 45 que todavía no tienen vacunas. Hay que proteger bien a la población”, expresó.

Por otro lado, es importante la vacunación de la población objetivo, pues, la Variante delta sigue en aumento y ya predomina en el 80% de casos COVID-19. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), a la fecha ya van 1.189 casos de la variante delta confirmados con un mayor crecimiento en Lima metropolitana (480).