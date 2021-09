Joven involucrado en caso Los Ángeles Negros: Esto es culpa de mi papá

Este lunes 27 de setiembre se llevó a cabo la audiencia de apelación de prisión preventiva contra los implicados en el caso Los Ángeles Negros, la presunta red criminal que alquilaba camas UCI a 82.000 soles en medio de la pandemia de la COVID-19.

Durante los descargos, Piero Jesús Pino Carmona deslindó totalmente de su padre, Pedro Cesar Pino Gonzáles, quien, según el Ministerio Público, es el líder de la organización delictiva , por lo que le interpusieron prisión preventiva por 18 meses.

El joven, quien actualmente cumple una medida restrictiva más leve, dijo que recibió el dinero porque confiaba en su progenitor y porque nadie más en su casa tenía una cuenta para mover cuantiosos montos de dinero.

“Soy una persona inocente, no he cometido ningún acto ilícito. Lo que hizo mi papá fue, teniendo mi cuenta, hacer que le transfieran a esa cuenta el dinero que pasó la señora Ana Cecilia. Ya ni sé, son personas a quienes yo ni conozco. Me dio un número de cuenta y me dijo deposita acá. Yo, sin desconfiar en él... no tendría por qué dudar... es mi papá. ¿Cómo voy a pensar que me va perjudicar y truncar la vida de esa forma? Esto es culpa de mi papá”, argumentó.

El implicado, al igual que Sebastián Bazalar Aróstegui, Vanessa Recuenco Ochoa e Iraida Vanessa Muñoz Arróspide de Agarini, está bajo comparecencia con restricciones. Asimismo, el Poder Judicial les interpuso a todos los mencionados el pago de 5.000 soles por caución.

¿Qué dice el Ministerio Público?

Son nueve las personas involucradas; sin embargo, los presuntas cabecillas serían Pedro Pino Gonzáles, coordinador de la Red de Salud Almenara, y Nery Magali Ochoa Menacho, coordinadora de Extensión y Cobertura de la Oficina de Atención de Hospitalización.

De acuerdo a la teoría fiscal, Iraida Vanessa Muñoz se encargaba de buscar a las víctimas. Luego de ella, se involucraba la exvoleibolista Ana Cecilia Aróstegui. Tras esto, el dinero era enviado a las cuentas de Sebastián Bazalar, Piero Jesús Pino Carmona o Vanessa Recuenco Ochoa.