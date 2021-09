Breña: repartidor denuncia que un cliente lo amenazó con arma blanca para no pagarle

Un repartidor de delivery vivió minutos de terror durante una de sus entregas. El último lunes, el trabajador fue amenazado por uno de sus clientes que se resistió a pagarle. El hecho ocurrió en la cuadra 6 del jirón Pastaza, en Breña.

El agraviado llegó hasta el edificio y entregó el pedido con normalidad. Sin embargo, todo se tornó tenso cuando pidió el pago de la comida. En ese momento, el agresor, identificado como Estefano Quintana, sacó un cuchillo y lo amedrentó.

La víctima solo optó por esquivar la violenta maniobra. Esto fue aprovechado por el agresor, quien cerró la puerta e ingresó a su condominio con total tranquilidad. Las cámaras del inmueble registraron el hecho.

“Yo me percato que esta persona, en su canguro, tenía un cuchillo. Yo me asusto y coloco mi pie en la parte de atrás por precaución. Me dijo que espere porque iba a traer el dinero. Le dije que no podía entregárselo si no me ha pagado, y en eso me ataca con el cuchillo”, comentó el agraviado en Buenos Días Perú.

Ante esto, la víctima se acercó a la comisaría de Breña; sin embargo, denunció que no recibió un buen trato por parte de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En tanto, enterados del hecho, los vecinos revelaron que no es la primera vez que el joven, quien sería un exmiembro del Ejército del Perú, se comporta de forma violenta. Por ello, pidieron intervención de las autoridades.

Capturan a uno de los presuntos asesinos de químico farmacéutico

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a uno de los presuntos delincuentes que asesinó al farmacéutico José Luis Villanueva Silverio, de 64 años, el último 16 de julio. El hampón, identificado como Christian Eduardo García Carrión, pertenecería a la banda criminal Los Sanguinarios de Breña.

La víctima retornaba a su vivienda cuando fue interceptada por un malhechor que descendió de un auto negro de placa BPL-390. Tras esto, los sujetos huyeron del lugar de los hechos.