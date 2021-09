Ate: recuperan moto robada gracias a la señal del GPS

La Policía Nacional del Perú (PNP) recuperó este miércoles una moto que había sido robada en Ate Vitarte. Gracias a la señal GPS que tenía el vehículo de dos llantas, los uniformados rescataron la herramienta de trabajo de dos ciudadanos extranjeros.

Según las víctimas, los malhechores también los llamaron para extorsionarlos. A uno de ellos le pidieron dinero para que pueda volver a ver su medio de transporte de color roja, el cual fue robado cuando estaba estacionada en la vía pública.

“No sé cómo dieron con mi número, pero me llamaron y me pidieron 1.000 soles. No sé si me estaban siguiendo”, contó uno de los agraviados a Canal N.

En las imágenes de una cámara de videovigilancia se observó cómo una mujer y un hombre se apoderaron del vehículo. Luego de recuperar la moto, ambos delincuentes fueron detenidos y posteriormente trasladados a la comisaría del sector.

Vecinos capturan y golpean a delincuente que robó a trabajador

Enardecidos vecinos capturaron y golpearon a un delincuente que minutos antes le había robado a un transeúnte. Los uniformados llegaron hasta la avenida Separadora Industrial para intervenir al hampón, identificado como Ernesto Canales Jiménez.

En su poder se le encontró un arma de fuego con casquillos. El delincuente ya se encuentra en manos de las autoridades. Vecinos pidieron más seguridad en el lugar, ya que, según aseguraron, no es la primera vez que estos actos delictivos suceden.