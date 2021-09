Un sismo fuerte puede ocurrir en cualquier momento en el Perú y los daños serían abrumadores. De acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el 80% de las viviendas en el territorio nacional son construcciones informales. De esta cantidad, la mitad es vulnerable a un terremoto de alta intensidad. Además, solo en Lima se construyen 50.000 viviendas sin supervisión técnica cada año, según informó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

En ese sentido, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) viene implementando el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (Saspe) con el objetivo de monitorear el fenómeno y emitir avisos a tiempo, un mecanismo que se usa en países como México y Japón desde hace 20 años. En diálogo con el presidente ejecutivo del IGP, ingeniero Hernando Tavera, este diario obtuvo algunos detalles sobre el proyecto.

“Cuando ocurre un sismo, las personas se afectan físicamente solo con el colapso parcial o total de sus viviendas, según la ciencia que estudia los terremotos. Entonces, se trata de buscar mecanismos que permitan decirle a la gente que salga de su casa para no ser afectado corporalmente”, sostiene Tavera.

El proyecto inició en enero del 2020 y se tiene previsto que concluya en diciembre de este año. “Es liderado también por Indeci, que tiene la tarea de la colocación de las bocinas y la capacitación a la población”, mencionó el funcionario.

Se colocarán 106 sensores en toda la costa peruana , las cuales contarán con un centro de control en las 11 regiones, de Tumbes a Tacna. Hasta la fecha, se tiene un 70% del avance.

Las alertas con segundo de anticipación ante los sismos pueden permitir ponerte a buen recaudo ante un posible colapso de tu vivienda. Foto: composición LR/EFE

¿Cómo funcionará el Sistema de Alerta Sísmica Peruano?

“Cuando ocurre un sismo, el primer sensor próximo al epicentro discriminará si se trata de un evento pequeño o grande. Si es este último, inmediatamente envía una alerta al centro de control y automáticamente se da el aviso a la ciudad. Es decir, no habrá una persona tomando decisiones si presionar o no el botón de alerta, todo es automático”, aclaró el especialista.

Los centros de control se ubicarán en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), de Indeci, desde donde se encenderán las sirenas o bocinas instaladas en las zonas urbanas.

En cuanto a la eficacia del sistema, las ondas sísmicas se propagan a 6 km por segundo en promedio y las frecuencias de radio y de comunicaciones, como las que usará Saspe, lo hacen a velocidades mayores a 350 km por segundo. “Esa diferencia de tiempo es la que se aprovecha para dar la señal de alerta” mencionó Tavera.

Ejemplificó con lo ocurrido en México el último 7 de septiembre. “El epicentro fue en Acapulco, de ahí a la Ciudad de México hay aproximadamente 350 km, significa que la alerta llegó en 50 segundos más o menos, pero para Acapulco, que está cerca al epicentro, la alerta probablemente se dio al mismo tiempo que el sismo”

El ingeniero mencionó que en áreas próximas al sismo el tiempo se reduce y para las zonas más alejadas el tiempo es mayor; es decir, en un caso hipotético, “ si un sismo ocurre frente a Lima, el tiempo de alerta para Pisco será en el orden de 15 a 20 segundos, mientras que para la capital probablemente sea cero, y lo mismo a la inversa” , dijo Tavera con relación a que muchas personas cuestionan la exactitud de estos mecanismos.

¿En México tiene éxito el sistema?

“Los mexicanos nos decían que el punto crítico sigue siendo la población y no el sistema, ya que la gente no responde a las alertas”, manifestó Tavera y agregó que ello ocurre porque hay veces en las que suenan las sirenas y no hay movimiento del suelo, pero no significa que fue un engaño, sino que las ondas se atenuaron rápidamente y no se sintió.

“Ahí la población empieza a dudar y piensa que no es efectivo, lo digo porque puede ocurrir lo mismo en nuestro país. Sin embargo; es importante que la gente entienda que esos segundo de alerta pueden salvarla”, indicó.

Según el funcionario, el Indeci comenzaría a instalar en octubre las primeras bocinas en Lima y a la par empezará a preparar a la población, puesto que es importante diferenciar el sonido de las ambulancias, los bomberos o la Policía y cómo actuar al escuchar las alertas de sismos.

Así funcionó el sistema de alerta en México en el último terremoto