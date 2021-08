Niña de 2 años con falla en el corazón necesita ayuda económica para tratamiento

Con información de Gianella Aguirre / URPI - LR

Lindaura Rodriguez Rodas y Jaime Vasquez Vasquez llegaron hace unos días a Lima desde Bambamarca, Cajamarca, luego de enterarse de que su menor hija de 2 años sufre de una falla cardíaca, enfermedad por la cual será sometida a tres operaciones en el Instituto Nacional del Niño. Los jóvenes padres que se dedican a la agricultura en su región natal no cuentan con recursos económicos para subsistir durante su permanencia en la capital.

“Mi señora llevó a mi hija al hospital y cuando regresó me dice que los médicos habían solicitado radiografías al corazón. Luego de ello nos dieron la referencia a Lima para que sea operada porque allá no hay los especialistas que requiere”, indicó Jaime Vásquez.

Luego de varios exámenes, los médicos llegaron a la conclusión de que la niña, a sus cortos 2 años, deberá enfrentar tres operaciones al corazón ante el diagnóstico de falla cardíaca.

Sus padres se encuentran sumamente preocupados por el estado de salud de la tercera de sus hijos, y piden cualquier tipo de apoyo, sobre todo para la alimentación de la menor, quien requiere de leche en fórmula y pañales.

“Somos peones de chacra, no ganamos mucho. Trabajamos en el campo por temporadas. Ahorita no estábamos trabajando porque recién hay siembra a fin de año. Nos preocupa qué medicamentos, aparte de los que cubre el seguro, nos puedan pedir porque no tenemos dinero suficiente”, manifestó.

Para cualquier tipo de ayuda puedes contactarte mediante los números de celular 965 865 461 o al 943 564 328.