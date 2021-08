Comas: piden ayuda para menor impactado por una bala perdida afuera de su vivienda

Con información de Mary Luz Aranda / URPI-LR

El adolescente de 13 años que fue herido por una bala pérdida en Comas aún no está fuera peligro, ya que está internado en el Hospital Nacional Sergio Bernales a la espera de una operación delicada.

Ante esto, los progenitores pidieron ayuda, ya que muchos de los medicamentos requeridos no se hallan en el centro de salud. Asimismo, detallaron que hasta el momento no han colocado la denuncia correspondiente, ya que no se han movido del establecimiento sanitario.

“Hasta el día de ayer se encontraba un poco estable, pero hoy el doctor nos dijo que su avance era desfavorable, por lo que tiene que operarlo de emergencia . Lamentablemente, hay muchas cosas que no hay en el hospital, como tubos que están más de 500 soles”, añadió el familiar.

A su vez, los padres del agraviado señalaron como responsables a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por no cercar la zona antes de la persecución. Revelaron que los uniformados los visitaron en la mañana para pedirles disculpas por lo sucedido.

En cuanto a la situación en la que fue herido, el padre de la víctima contó que el hecho ocurrió el último miércoles 25 de agosto, cuando ambos se encontraban en la puerta de su casa arreglando su bicicleta. Alrededor de las 6.30 p. m., el hombre detalló que escucharon unos gritos que les llamaron la atención.

En ese momento se percataron de una discusión a pocas cuadras de su hogar. No pasó mucho tiempo para que uno de los involucrados saque su arma y empiece a efectuar disparos.

Asustados por la escena, el ciudadano y su menor hijo ingresaron a su vivienda; sin embargo, la bala ya había impactado en el pecho del menor de edad. Luego de un par de horas se enteraron que el altercado era producto de una persecución policial contra unos delincuentes.

“Yo estaba con mi hijo arreglando su bicicleta en la puerta de mi casa, cuando en la esquina de mi casa empieza un altercado. Hubo una discusión, una pelea, y en eso un hombre empezó a disparar . Nosotros nos metimos a mi casa, pero mi hijo ya estaba con dolor en el pecho”, contó el progenitor del agraviado a La República.

El padre y la madre inmediatamente trasladaron al menor de edad al nosocomio del distrito. En las últimas horas, lejos de mejorar, el joven ha empeorado, por lo que necesitan operarlo de emergencia.

Canales de ayuda

Las personas que estén interesadas en apoyar con el caso pueden comunicarse al 923 869 153.