Elizabeth Huanca

El desarrollo de un moderno complejo habitacional en pleno centro de la ciudad pondría en riesgo el patrimonio histórico y monumental de Arequipa.

Se trata del proyecto de vivienda multifamiliar Residencial La Recoleta, ubicado entre la calle del mismo nombre y Beaterio, a un costado del Tambo Ruelas, declarado monumento nacional desde 1974.

El anteproyecto fue presentado en enero pasado a la la Municipalidad Provincial de Arequipa. La comisión técnica de la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU), dio opinión favorable a la obra, paso clave y vinculante para obtener la licencia de construcción.

Parámetros urbanos

El proyecto prevé la edificación de cinco torres que albergarían 167 departamentos. La construcción afectaría gravemente el entorno natural y arquitectónico de la zona monumental y la cuenca del río Chili. También se pondría en riesgo el título de la Patrimonio Cultural de la Humanidad que la Unesco dio al Centro Histórico de la ciudad en 2000.

La obra vulnera los parámetros urbanos dispuestos en la ley de Patrimonio y el Reglamento Nacional de Edificaciones (A-140) que en zona monumental fija una altura máxima de cuatro pisos pero estas torres llegan a seis pisos.

La segunda afectaría al entorno o marco circundante del Tambo Ruelas. El monumento quedaría “encajonado” por la moderna construcción y perdería gran parte de su valor patrimonial. El tercer punto, refiere a que se alteraría la imagen o el sentido natural de la cuenca urbana del Chili. El proyecto es arquitectónicamente “agresivo” y ampliamente visible desde el centro histórico.

El jefe de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, Rodolfo Nicoli Segura, admite que si el municipio lo aprueba el proyecto sentaría un precedente negativo en el cuidado del Centro Histórico y su zona monumental. Lo daña visualmente. “Desde el Ministerio de Cultura se ha puesto un alto y condiciones para su aprobación”, remarca Nicoli. La opinión de Cultura es vinculante para que el proyecto obtenga luz verde.

Observaciones

Cultura respalda dos observaciones puntuales: la afectación al entorno patrimonial y al natural. El primero apunta a que la moderna residencial no armoniza con las edificaciones de la zona y concretamente con el tambo Ruelas. Por ello se pide al proyectista del complejo habitacional, que haga estudios sobre la altura de la construcción de manera que esta no sea “agresiva” sobre el tambo. Que baje la altura de su edificación para no opacar al monumento.

Sobre el segundo punto, Nicoli explica que el proyecto tiene dos fachadas, una anterior, visible por la calle La Recoleta y otra posterior, que da hacia el Río Chili. Desde esta vista se evidencian edificios de cinco y seis pisos que se debe corregir.

Pisos y sótanos

Nicoli es cauto cuando habla sobre los cuestionamientos a la densidad de los edificios de la residencial. Aclara que el anteproyecto muestra cuatro pisos y dos sótanos, lo que técnicamente podría hacerlo viable en torno a la altura si este se observa desde la fachada de La Recoleta. Y es que, planteado desde ese modo, se cumpliría con los parámetros urbanos. “Bajo la norma A-140 el propietario podría tener la cantidad de sótanos que desee y ello no se contabiliza como pisos”, comenta.

No obstante, el problema salta cuando el predio se ve desde el lado del Chili. Los sótanos son visibles desde ahí y se podrían contabilizar como pisos. En ese sentido, para el especialista, es inevitable que el proyectista del complejo habitacional tenga que reducir la cantidad de los mismos.

La recomendación puntual desde Cultura es que baje al menos un piso. Además, se sugiere que la arquitectura de la construcción armonice con el resto de predios. “En cualquier parte de Arequipa este proyecto sería aprobado a la primera, pero en zona monumental no”, finaliza. Las observaciones hechas por este ente serán formalizadas ante la comisión Técnica de la Municipalidad Provincial para que revisen el caso.❖

Asi como está no va

El alcalde de la Municipalidad Provincial, Omar Candia, revela que por los cuestionamientos hechos ha pedido la suspensión del trámite de licencia. Explica que, tras una reunión con la Superintendencia del Centro Histórico, la Gerencia de Desarrollo Urbano ha observado el proyecto. “He pedido que se actúe con ponderación y razonabilidad. Decir que el proyecto no va es un extremo, pero debemos buscar puntos de conciliación”, comentó.