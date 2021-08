Cusco. La vacunación de mayores de 18 años se realizó el último fin de semana en el distrito de Yanatile de la provincia de Calca. En esta localidad un sector de la población se niega a ser inmunizada contra la Covid-19.

Ante ello, el gobierno edil tomaría una serie de medidas para que la mayoría de la población pueda estar protegida.

De acuerdo a lo manifestado por el alcalde, Hugo Caparó Paliza, una de esas disposiciones sería dejar de contratar a quienes no presenten su cartilla de vacunación con las dos dosis, en las obras ediles, tampoco laborarían en los mercados de su administración. “Resulta incómodo que alguien que no se vacunó atienda en un mercado o una tienda. El gobierno hace un gran esfuerzo por inmunizar a la población y no se puede desperdiciar esta oportunidad” dijo el alcalde.

Caparó Paliza, reconoció que, por tratarse de una zona rural y alejada de la información, se tejen varios mitos y conjeturas negativas sobre las vacunas. “En la medida de nuestras posibilidades, sin caer en abuso de autoridad, vamos a implementar estas medidas” agregó.

El edil también refirió que este tipo de acciones deberían replicarse a nivel nacional. Dijo que se podría condicionar la entrega de bonos u otros beneficios a quienes no se vacunen.

Yanatile cuenta con una población de 5 mil habitantes, mayores de 18 años, de los cuales, según informó el alcalde, más de 2 mil al menos tienen una dosis, esperan que al final de la campaña se inmunice al 80 o 90% de mayores de 18 años.

Confrontación

La República consultó con el abogado Juan Carlos Huamaní, la propuesta de no contratar a quienes no tengan las vacunas contra la Covid. Para Huamaní ello podría ser considerado como abuso de autoridad. Sin embargo, existiría una disyuntiva.

“El Estado garantiza el derecho a la salud, así como a la libertad y no discriminación; por lo que al obligar o condicionar a cualquier ciudadano contar con las dosis de vacunación contra el Covid -19, connotaría una confrontación de derechos constitucionales, como la salud y la Libertad”, dijo. v

Vacunatón para mayores de 40 años

El titular de la Gerencia Regional de Salud de Cusco, Juan Spelucín , refirió que el próximo fin de semana se completará la vacunatón para mayores de 40 a 49 años. En la primera jornada, más de 37 mil ciudadanos fueron inoculados con la primera dosis. Aseguró que se cuenta con la dotación necesaria.