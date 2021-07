SMP: dos hombres fallecen tras ser atropellados por combi que iba a excesiva velocidad

Con información de Grace Mora/URPI-LR

Dos hombres fallecieron luego de ser atropellados por una combi que iba a excesiva velocidad y que terminó volcada en el cruce de las avenidas Canta Callao y Bertello, en San Martín de Porres.

Un miembro de Serenazgo del Callao, distrito aledaño al lugar del accidente, señaló que cinco personas que estaban en el vehículo resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Daniel Alcides Carrión.

Detalló que una de las víctimas es un joven de 26 años que deja a un hijo en la orfandad y que el otro aún no ha podido ser identificado, pero tendría cerca de 50 o 60 años. El primero trabajaba brindando datos a vehículos de transporte público los domingos y se encontraba reemplazando a un compañero.

“Como resultado tenemos a dos personas fallecidas, una de nacionalidad venezolana y otro que no sabemos su identidad, debido al despiste de esta unidad de transporte público tipo combi. Aproximadamente son cinco los heridos, que iban dentro de la combi”, dijo en una entrevista con La República.

La esposa del joven fallecido sostuvo que la unidad no cuenta con SOAT y exigió celeridad a la Policía en las investigaciones. Además, pidió apoyo para poder cubrir los costos del sepelio. Cualquier ayuda puede ser comunicada al 918 523 136.

“Quiero que me digan el nombre de la persona para poner la denuncia, porque después si el señor se va quién me responde a mí por la funeraria y cremación. Yo no tengo los medios, él era el que estaba trabajando, tenemos un bebé de ocho meses”, recalcó.

La Policía detuvo al chofer y al cobrador del vehículo, identificado como Miguel Ángel Bravo.