Detectan entrega irregular de bonificaciones por más de S/ 760.000 en hospital de Tumbes

La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/765.244 en el Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría” (JAMO) II-2 de Tumbes, por la entrega irregular de bonificaciones extraordinarias a 608 servidores públicos que no cumplían con los criterios establecidos.

Entre junio de 2020 y febrero de 2021, se emitieron once decretos supremos que transfirieron 4 322 880 soles para otorgar una bonificación extraordinaria en Tumbes, autorizada por el Decreto de Urgencia N° 026-2020.

Sin embargo, de acuerdo al Informe de Control Específico N° 008-2021-2-6010-SCE, se evidenció que se generaron 36 planillas de pago para otorgar la bonificación a 608 trabajadores que no cumplieron con la jornada laboral ni con los criterios establecidos en la normativa aplicable .

Se pagó de forma irregular S/358.228 a un primer grupo de 376 trabajadores que no cumplieron con la jornada laboral, ya que 13 se encontraban en aislamiento entre abril y mayo del 2020, 80 no registraron asistencia, 105 incumplieron la jornada laboral completa entre marzo y junio del año pasado y 178 servidores no sustentaron haber laborado presencialmente entre julio y diciembre.

Del mismo modo, otros 232 servidores que se beneficiaron con la bonificación no cumplieron con los criterios establecidos pues se encontraban en los cargos de vigilantes, técnicos de soporte informático, digitadores, secretarias, mecánicos, electricistas, entre otros. A estos se les realizó un pago irregular de S/407.016.

Funcionarios involucrados

De acuerdo con el informe de Contraloría, las responsabilidades por estos hechos recaen en el director ejecutivo actual, Raúl Rivera; la exdirectora, Isabel Palomino; dos exjefes de la Unidad de Personal; el Jefe del Área de Remuneraciones; y el Responsable del Aplicativo Informático del Registro Nacional del Personal de Salud INFORHUS.