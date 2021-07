El Ministerio de Salud (Minsa) realizará este fin de semana el segundo vacunatón en Lima y Callao, con el que espera atender a la población mayor de 45 años que aún no ha recibido ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19. También proyecta llegar a las personas de 50 a 59 años y adultos mayores que no completaron su esquema de vacunación o no acudieron a sus citas en las fechas que les correspondía.

Y a diferencia de la jornada anterior, esta vez el sector ha dispuesto 22 puntos de atención, los cuales abrirán sus puertas desde las 7.00 a.m. del sábado 17 hasta las 7 p.m. del domingo 18 de julio. Serán 36 horas ininterrumpidas, señaló el sector por medio de sus redes sociales. “Se atenderá incluso de madrugada”, agrega.

Entre los puntos elegidos hay dos que quedan en el Callao: Real Felipe (Callao) y Estadio Campolo (La Perla), se indicó.

Y en esta segunda jornada no se atenderá en los vacunatorios de la Costa Verde (Magdalena y Chorrillos), debido al oleaje anómalo de los últimos días.

A pie y en auto

Cabe indicar que los vacunatorios dispuestos en el Estadio Monumental (Ate) y el Jockey Plaza (Surco) serán exclusivamente para los usuarios que lleguen en sus vehículos.

Pero también están los vacunatorios mixtos, a donde las personas podrán llegar en sus autos particulares o en transporte público, en bicicleta, motocicleta o caminando.

Estos son el Parque Zonal Mayta Cápac, en San Martín de Porres; el Polideportivo de Villa El Salvador (VES); el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo (VMT); la Videna, en San Luis; y el Estadio Campolo, en La Perla (Callao).

Los demás centros de inmunización masiva recibirán a todos los limeños y chalacos que tengan más de 45 años, incluso que no vivan en la zona.

Se debe mencionar que tanto el sábado 17 como el domingo 18, la atención en los demás vacunatorios será en horario regular, es decir, de 7 a.m. a 4 p.m.

Meta: 200.000 atenciones

La meta en este segundo vacunatón, al igual que en la jornada anterior, será de 200.000 usuarios atendidos. Se ha previsto la presentación de grupos musicales y artísticos en estos centros de atención, a lo largo de la mañana, tarde y noche.

Hoy, el viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell, brindará detalles del segundo vacunatón en el Parque de la Exposición (av. 28 de Julio), espacio público convertido en uno de los vacunatorios a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Los puntos

