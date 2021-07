Tacna: dieron en adopción a más de cien perros y gatos rescatados

Tacna. Los grupos animalistas y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva realizaron el balance del Primer Adoptatón que organizaron en el distrito la semana pasada. Cerca de 100 perros y gatos de refugios o rescatados del abandono fueron adoptados.

Además, el alcalde Helmer Fernández Chaparro refirió que en la visita del ministro de Cultura, la semana pasada, reiteraron el pedido de un terreno en calidad de cesión en uso para una futura veterinaria y albergue temporal para mascotas, donde puedan realizarse esterilizaciones y se tenga un espacio para post operatorio.

Hay que precisar que, recientemente el personal de las subgerencias de Fiscalización y Gestión Ambiental llegó hasta una vivienda del sector 28 de Agosto tras identificar a un perro pitbull que permanecía atado a un poste en las afueras de una vivienda.

Trabajaron junto a la Policía Nacional, serenos y los colectivos animalistas Ángeles de 4 Patas, Razón y Conciencia, y SOS Huellitas de Amor. El propietario de la vivienda reconoció ser el dueño del can y se justificó argumentando que no cuenta con las condiciones económicas para criar al can en su casa.

El perro fue entregado a los grupos animalistas para su esterilización y resocialización, con el fin de que pueda encontrar un nuevo hogar.