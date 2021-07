Coronavirus en Perú: confirman cuatro nuevos casos de la variante delta en Lima

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó cuatro nuevos casos de la variante delta en Lima. Estos forman parte del núcleo del primer caso que se identificó en el distrito de Comas. A la fecha, a nivel nacional hay ocho contagios: cinco en la capital y tres en Arequipa.

Varios expertos han expresado, incluso el propio Ugarte, que habría muchas más personas contagiadas.

El infectólogo Juan Carlos Celis señala que dentro de un mes la delta sería la variante dominante en el país. Precisamente, Ugarte advirtió hace unos días que ’'en un futuro cercano’' esta variante predominaría y desplazaría a la Lambda (C.37).

Celis explica que por lo observado en el Reino Unido se puede llegar a esta conclusión. ’'Los primeros casos delta se reportaron a inicios de abril (...). Prácticamente en dos meses y medio tienen el 90% de casos que son de esta variante’'.

En Estados Unidos existe un panorama similar, agrega, aunque el porcentaje es menor. Pero la variante comienza a dominar y se debe tener en cuenta que en ambos lugares hay una mejor vigilancia genómica que en el Perú, dice Celis.

Vale recordar que en el primer caso registrado en Perú, el paciente inició los síntomas a mediados de mayo y en la primera semana de junio se supo que se trataba de dicha variante. Además, el infectólogo manifiesta que ningún caso es autóctono. ’'El virus nos lleva por lo menos dos semanas de ventaja’'.

Lo que aún se desconoce es si es más letal. Hasta la fecha, las hospitalizaciones se han incrementado en los países mencionados, pero recién en unas semanas se podrá ver hasta dónde llega, agrega Juan Celis.

En Latinoamérica, además de nuestro país, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y México han detectado casos de esta variante. En la región la amenaza sería mayor por su densidad urbana, entre otros motivos, resalta el diario El País en un reciente artículo.

El ministro Ugarte recordó a la ciudadanía la importancia de tener las dos dosis de la vacuna para contar con una mayor protección frente a esta variante. ’'Es necesario que las personas, que ya recibieron la primera dosis y han cumplido los 21 días, acudan por su segunda inoculación’'.

No obstante, se sabe que hasta el 30 de junio 306.367 personas no habían regresado por la segunda dosis. Con el incremento de casos de la variante, esto se vuelve más peligroso, pues la protección con una dosis es del 38%, mientras que con dos dosis es del 80%.

¿Un millón sin vacunas?

Ahora bien, el analista de datos Juan Carbajal, haciendo uso de la información de la página del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) sobre vacunación (Minsa), indica que en los mayores de 60 años la meta por vacunar era de 4.478.393 y de este grupo solo 3.134.032 han recibido la primera dosis; es decir, actualmente habría 1.344.361 adultos mayores a los que no se les ha aplicado ni una sola dosis.

Ayer, sábado, el propio ministro señaló que hay adultos mayores que no han ido por su primera dosis. ’'Nos preocupa, sí. Y lo que estamos haciendo es una convocatoria que es parte de los objetivos y que se llama Vacunatón’'.

En esa línea, Celis detalla que el aumento de casos en el Reino Unido y Estados Unidos se da más en personas no vacunadas. Por ello, el Minsa resalta la importancia de una inmunización completa.

Los de 30 en septiembre

Por otro lado, Arturo Granados, vocero del Minsa, dijo que en septiembre ya se iniciaría la vacunación del grupo de 30 años, pues, tal como lo adelantó La República, los de 40 a 49 ya habrían finalizado su inoculación en la tercera semana de agosto.

Al mismo tiempo, reveló que antes del 28 de julio se iniciará con la vacunación de adolescentes con comorbilidades. Esta semana se conocerán los protocolos para ellos.

Más brigadas de vacunación para evitar aglomeraciones

Tal como ha ocurrido en los últimos días, ayer nuevamente se reportaron largas colas y aglomeraciones en los vacunatorios, como el de Plaza Norte y parque Sinchi Roca durante la mañana y en la tarde.

RTV fue hasta la zona y reportó que había ciudadanos desorientados, mientras que uno contó que llegó a las 6:00 a.m. y que era su tercer día haciendo cola, pues hasta ese momento no había sido vacunada porque en su DNI no figura su residencia en Lima.

Por ello, el Minsa incrementó las brigadas de vacunación. Tan solo en Lima norte ahora habrá 50 brigadas más, por lo que suman 150.

Ugarte también recordó que de los 69 vacunatorios de Lima y Callao, 19 son centros de vacunación metropolitanos a donde pueden ir los ciudadanos.

Infografía - La República

Infografía - La República

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.