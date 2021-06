Sujeto pide que lo graben manejando moto y se la roba

Un joven veterinario se ofreció a realizar una carrera en su moto a un allegado a su entorno amical. Sin embargo, no contó con que este favor terminaría por dejarlo sin su principal vehículo de transporte.

“Es amigo de un amigo, me pidió que lo traslade hasta Surco y me iba a pagar la carrera, antes de irse me pidió que lo grabe manejando mi moto para que suba las imágenes a sus redes sociales”, dijo a Latina.

Después que el hampón diera la primera vuelta, le indicó que quería que las tomas sean más alejadas en ese momento, pisó el acelerador y partió con rumbo desconocido.

“Primero grabé con su celular, ya para la segunda vuelta me dijo que grabe con el mío, que el iba a entrar por una calle más lejana. En ese momento salió huyendo”, señaló.

Finalmente, el agraviado compartió las imágenes que tenía en su poder y realizó la denuncia respectiva.

Surco: buscan a chofer que atropelló a motociclista y se dio a la fuga

Un motociclista de 24 años fue atropellado el miércoles 16 de junio por una camioneta en el distrito de Surco. El accidente ocurrió en el cruce del Jirón Navarra con la calle Cayo Roca Zela, donde el joven quedó con la pierna fracturada y el chofer se dio a la fuga.

Panamericana Televisión accedió a las cámaras de seguridad de la zona y comprobó que el motociclista venía en dirección a la calle Cayo Roca Zela cuando fue arrollado por la camioneta. El chofer, en vez de ayudarlo, giró su vehículo hacia una salida para la avenida Higuereta.