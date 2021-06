Piura: se amplía vacunación contra la COVID-19 a 16 nuevos distritos

La próxima semana iniciará el proceso de vacunación contra la COVID-19 en 16 distritos más de la región, que se suman a los 15 inicialmente priorizados por el Ministerio de Salud, indicó la Dirección Regional (Diresa) de Salud de Piura.

Los distritos son Morropón, Huarmaca, Máncora, El Alto, Los Órganos, La Brea, Pacaipampa, Canchaque, Vice, Bernal, Lalaquiz, La Matanza, Las Lomas, Cura Mori, Rinconada Llicuar y Cristo Nos Valga.

El director regional de Salud, José Nizama Elías, precisó que los criterios que se han tomado en cuenta para considerar a estos 16 distritos son la densidad poblacional, el índice de letalidad y el nivel de contagio de la COVID-19 .

“A partir del próximo lunes estamos empezando a vacunar a la población adulta mayor de estas zonas. (...) Se ha destinado 11.800 dosis para los distritos de la Sub Región de Salud Morropón – Huancabamba; 4.500 para la Sub Región Luciano Castillo y 3.400 dosis para los sectores de la Sub Región Piura – Sechura”, señaló el médico.

El dato

Por su parte, el director de Intervención Sanitaria Integral, Raúl Amaya Silva, anunció que también todas las gestantes de la región con más de 28 semanas de embarazo serán vacunadas contra el coronavirus , ya que es una prioridad proteger a este grupo vulnerable.

“Vamos a iniciar la inmunización de las gestantes de toda la región Piura, que son un promedio de 9.000”, manifestó Amaya Silva.

