Callao: vecinos denuncian que no tienen luz desde hace dos días

Vecinos de la zona 2 de Ciudad del Pescador, en el distrito de Bellavista (Callao), denunciaron este martes 22 de junio que no tienen luz eléctrica desde el último domingo 20. Los ciudadanos manifestaron que se han comunicado con la empresa Enel; sin embargo, aún no han recibido alguna respuesta a su reclamo.

Varias familias aseguraron que los cortes del servicio se han vuelto un problema continuo en la zona desde hace seis meses y perjudican a los niños que llevan sus clases virtuales, además que han visto el incremento de la delincuencia en la zona.

“Las operadoras solo contestan, enviamos mensajes al número de Enel y nos responden que el problema será arreglado a tal día y hora, pero no hay solución. Pagamos altas cifras por un pésimo servicio”, declaró una vecina a Panamericana Televisión.

“Constantemente no nos dan solución. En esta época que los niños tienen que estudiar no pueden hacerlo. Los equipos se están malogrando, nos dan luz unos días y luego se vuelve a ir. No sabemos qué hacer y a dónde recurrir. Han intentado robar en algunas casas”, manifestó otra ciudadana.

Debido al inestable servicio de luz, los artefactos eléctricos han dejado de funcionar al igual que las cámaras de seguridad de la zona que ya no registran imágenes del lugar. Por último, los vecinos dejaron en claro que el alumbrado público no se ha visto afectado, solamente las viviendas, y piden que Enel atienda sus reclamos.