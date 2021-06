Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a tres personas acusadas de entregar falsos resultados moleculares de coronavirus en una agencia de viajes, ubicada en el centro comercial frente al Aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao.

De acuerdo a un informe de América Noticias, los implicados cobraban alrededor de 140 soles por los documentos. El último 9 de junio, los intervenidos le entregaron una prueba falsa a una religiosa de nacionalidad ecuatoriana, identificada como Silvia Jackeline Padilla Amaya, quien tenía previsto dejar el Perú ese día.

La adulta mencionó que no le realizaron ningún análisis y que la empresa le entregó un certificado con el resultado negativo. El documento no fue validado por el personal del Aeropuerto. “Pagué 35 dólares. Y les dije: ‘A qué hora van a venir a hacer la prueba’ (…) Cuando yo ya me acerqué al aeropuerto, entonces me dijeron que esa prueba no vale. ‘Te han estafado’, me dijeron”, contó.

El coronel PNP Miguel Navarrete, jefe de la División de Seguridad Aeroportuaria, señaló que el taxista identificado como Daniel Nicho encontró a la religiosa en el Aeropuerto y supo que necesitaba realizarse una prueba. Con esta información, la llevó hasta Belmondo Tours & Travel S.A.C. para que pueda obtener el análisis.

“No solo es indignante, sino (que) es algo ilícito y es sancionado por las leyes peruanas. Esta religiosa sí tenía una prueba de resultado de COVID-19, pero que estaba con la fecha vencida. Es decir, no podía ser recibido por la agencia de viajes porque debe ser los resultados con 72 horas de anticipación”, indicó.

El jefe policial aclaró que ninguna agencia de viajes tiene la autorización de emitir estos resultados. El medio de comunicación se comunicó con la empresa Centro Médico Blau al notar que ese nombre aparecía en el documento falso.

“Es un documento falsificado. Nosotros tenemos un servicio con la agencia Belmondo de atender a esos pasajeros que envían, pero esa pasajera no ha sido programada para la toma de una (prueba)”, enfatizó Felipe Chuquiure Rodríguez, jefe comercial de la citada empresa.