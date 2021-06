Hija pide cama UCI para su padre con reinfección de COVID-19

“Es la segunda vez que mi padre se infecta, el presentó COVID-19 el 23 de abril, pero lo controlamos en casa. No necesitó de hospitalización; sin embargo, en esta segunda oportunidad todo ha sido más fuerte”, dijo a La República Kelly, la hija del afectado.

Según nos cuenta la mujer, su progenitor se encuentra hospitalizado en el Almenara y presenta una saturación de 74. Además, tiene el 85% de los pulmones comprometidos, luego de reinfectarse con el mortal virus.

“Los médicos nos han dicho que necesita una cama UCI con ventilador mecánico y ahí no hay. Él tiene 74 de saturación y el 85% de los pulmones comprometidos, el cuadro que presenta es neumonía y fibrosis pulmonar”, comentó angustiada.

Asimismo, Kelly manifestó que su padre es una persona hipertensa y que no se explican cómo pudo haberse reinfectado con el virus.

Su madre también es portadora de la enfermedad. Sin embargo, su estado de salud es estable. No ha requerido de oxígeno y mucho menos de hospitalización.

“Mi mamá también dio positivo, ella no ha necesitado de oxígeno. Gracias a Dios está estable, pero la angustia por la salud de mi padre está presente”, dijo.

Respecto a si ella también había dado positivo, Kelly señaló que aún no se ha hecho un descarte por lo que no sabe si ya fue portadora del virus o no, pero en estos momentos es lo que menos le importa, pues su padre es el que requiere de una cama UCI y ella se encuentra buscando alguna opción de ayuda para poder mantenerlo con vida.

En caso alguna persona pueda ayudar a Kelly, el número de contacto es 983 427 038.