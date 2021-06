Funcionarios de Cusco recibían bonos que no les correspondía

Por: Zaida Tecsi

A través del informe N° 10407, la Contraloría General de la República dio cuenta del pago irregular de bonos alimenticios para funcionarios del hospital regional. Desde agosto del 2014 hasta enero del 2019, algunos servidores se beneficiaron con montos que no les correspondía.

Por ejemplo, la misma jefa del órgano de Control Institucional, Libertad Andia Enríquez, cobró por asignación de alimentos más de 500 soles mensuales durante cinco años. Las asignaciones fueron cobradas en 49 oportunidades.

“Fue beneficiada con S/26 336, pese a que por su régimen laboral no le correspondía este tipo de asignaciones económicas”, concluye el informe de la contraloría.

Otro de los beneficiados con el bono alimenticio fue el jefe de Logística, Efraín Huamán Llihuac. A su remuneración de 2 mil 500 soles, cobraba un adicional.

Según la contraloría, dicho funcionario recibió 4 mil 800 soles irregularmente. Lo contrataron como funcionario CAS entre el 2015 y 2016.

Ambos servidores son acusados de haber permitido estos pagos sin observación alguna. El perjuicio económico para el hospital regional es de 31 mil 166 soles.

Responsabilidad penal

Para la contraloría, la ex jefa de Recursos Humanos, Nora Basilia Solorzano Quispe tiene responsabilidad civil y administrativa en el otorgamiento de los bonos.

Sin embargo, el informe recomienda denuncias penales para los ex jefes de Recursos Humanos Julio César Delgado Mora y Gladys Huamán Monteagudo. Igualmente, para el ex director de Administración, Julio César Victorio Figueroa y la ex jefa de OCI, Libertad Andia Enríquez.

Otros casos

La dirigente de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) Cusco, Rosa Montesinos, sostuvo que estos casos no son los únicos. Denunció que el director de la Red Norte, Aníbal Nieto cobró bonos alimentarios de dos mil soles durante tres meses, pese a ser funcionario CAS.

OCI vital para el hospital

El hospital regional estuvo varios meses sin OCI, pero la oficina ya se reconformó. El director, Jorge Galdós, indicó que en su gestión, iniciada el año pasado, todos los procedimientos, están acompañados por la Contraloría para evitar irregularidades. Sobre el informe reciente, dijo que se harán caso a las recomendaciones.