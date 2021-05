La Libertad: consultorio dará soporte a 400 trabajadores en casos COVID-19

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, inauguró un consultorio médico en el campamento San José del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), ubicado en la provincia de Virú. En dichas instalaciones se podrán atender a 400 trabajadores y recibir el soporte necesario en casos de coronavirus, según manifestó Llempén a la prensa del lugar.

Este consultorio médico asistencial se puso en funcionamiento en mérito a las medidas de seguridad y salud en el trabajo que ha implementado el PECh.

“Es un proyecto oportuno en tiempos de pandemia y que demuestra que la salud y la vida de los colaboradores es lo más importante. Debemos seguir luchando para el desarrollo de la comunidad. Pido al personal de salud que no actúe de manera tradicional. No esperen que llegue el paciente, salgan a buscarlo. Recuerden que el objetivo no es solo el colaborador, sino también toda su familia”, afirmó Llempén Coronel.

El consultorio médico tiene un equipamiento que asciende al valor de 50.000 soles, además de contar con 14 camas para hospitalización y la misma cantidad de balones de oxígeno. Por su parte, el gerente general del PECh, Edilberto Ñique Alarcón, dio a conocer que en dicho espacio se atenderá a los trabajadores de cualquiera de las unidades productivas de la megairrigación.