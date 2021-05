Denuncian que ciudadano fallecido hace meses aún figura en padrón electoral

La familia de Alipio Rafael Marin Diaz está indignada. El hombre de 53 años falleció el 17 de setiembre del 2020 a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en el hospital Dos de Mayo. Sin embargo, en la web de la ONPE, aparece como un ciudadano que debe acudir a votar el próximo 6 de junio .

“Si está fallecido, ¿por qué tiene que figurar con lugar de votación?”, cuestionó su familiar Ana Marin Diaz.

Los trámites para la sepultura estuvieron a cargo de la empresa Mapfre, que coordinó con el Seguro Integral de Salud, donde Alipio Marin se encontraba asegurado, según explicó su hermano Eduardo Marin Diaz. El denunciante detalló que, tras el deceso, debió tramitar el reembolso ante el SIS, por lo que le solicitaron la partida de defunción de Reniec. Sin embargo, solo contaba con la que le otorgó el hospital.

“Al mes y medio fui a la Reniec y le saqué la partida de defunción, me la entregaron y se la entregué al SIS”, recordó.

La semana pasada, consultó en la web de la ONPE para corroborar si es que hubo un cambio en su lugar de votación para la segunda vuelta electoral.

“De repente, se me ocurre poner el número de DNI de mi hermano y aparece como apto para votar en el lugar donde iba a votar en Pro. Y digo: ‘¿Cómo puede ser si mi hermano está fallecido?’. Entonces, llamo a mi hermana y le digo: ‘Vayan al mall de Angamos, que está con Tomás Marsano, ahí hay una máquina y sáquense una (copia de) partida de defunción porque está saliendo que va a votar’. Mi hermana va a la maquinita donde se usan las monedas y que arroja el documento, sale que no se puede. Consultó por qué y le dijeron que su hermano no está muerto”, relató Eduardo.

Fue en la artefacto de la entidad que está en el tercer piso del Open Plaza de Angamos donde Ana Marin Diaz ingresó los nombres y apellidos de su fallecido hermano.

“Ahí automáticamente te debe salir para solicitar el dinero, que es 12 soles para la impresión, pero no solicitó y salía como que no existe. Negativo, como que estaba errado. Lo hicimos como tres veces y nos parecía raro”, narró. La mujer está familiarizada con el procedimiento porque antes lo ha realizado para trámites de herencia, como las sucesiones.

“Es extraño que en la primera vuelta mi hermano no figure en la parte de votación. Ya sea una falla o error, no lo sé, pero, si veo que el día de la votación hay una firma de que alguien ha votado por él, ahí sí es demasiado sospechoso. ¿Por qué estarían haciendo (esto) estas entidades?”, preguntó.

Respecto a esta denuncia, Reniec aclararó que cumplieron los plazos de cierre (11 de abril 2020) y entrega del padrón de electores. Una vez aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, fue remitido a la ONPE para que se haga cargo de la organización del proceso electoral.

“El padrón es intocable para impedir que se altere irregularmente pasada la fecha establecida y es improbable que el occiso no figure como votante en la primera vuelta, pero sí en la segunda ”, observó.

“No es miembro de mesa”, reportó la consulta online con el DNI Alipio Marin. Para la ONPE, el difunto tiene como local de votación el Estadio Laderas de Chillón, en Puente Piedra.

Su familia está inquieta por el error entre el Reniec y la ONPE. Les preocupa que esta irregularidad no se subsane hasta el día de las elecciones generales.

“Le he dicho a mi hermano que debemos ir al lugar, como él tiene el DNI de mi hermano (fallecido), ir y hacer la filmación. A ver en el padrón y pedir: ‘Mire, señorita, me lo tacha en este momento’. De hecho que va a aparecer”, advirtió Ana Marín.