Las más de 815.000 personas que ya han recibido la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 no deben relajar las medidas de bioseguridad conocidas durante la pandemia: el distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla, evitar lugares cerrados y promover la ventilación. “Hay que entender que la vacuna reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad, formas severas y la muerte, pero no previene el contagio”, ratifica el experto en inmunología y virología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Juan More.

