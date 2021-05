Arequipa: pacientes de EsSalud esperan en sillas a la espera de una cama

Quince litros de oxígeno por minuto para remediar su baja saturación. Una silla de ruedas para esperar una cama de hospitalización. En esas condiciones, Felicitas, de 52 años, pasa sus horas en el área de “Triaje Respiratorio Covid-19” del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo (CASE). La mujer comparte el pasadizo de la estructura con cerca de 10 infectados sentados. Todos en fila, conectados y aferrados a la vida a través de un balón de oxígeno. La imagen es una copia idéntica a lo peor de la primera ola 2020, pero sin carpas.

“Va a estar sentada casi un día”, indica su hija quien la cuida. Felicitas está a poco de terminar la segunda botella de oxígeno y los médicos no daban razón de cuando podría ser hospitalizada, ese 18 de mayo al mediodía. Los pisos están repletos de pacientes graves por el virus. Con ojos llorosos, su familiar relata que pudo infectarse en el trabajo. Felicitas es comerciante.

La espera es larga, también para Ana. Tiene 47 años, llegó a las 08.00 de la noche del día anterior y ya cumplió sentada 17 horas. Soportó estar en el pasadizo con el frío que se filtra por la puerta y ventanas, cuenta Marcia, su hija. “No hay camas, es la respuesta que nos dan los médicos”, declara. Ana se habría contagiado mientras cumplía su trabajo en el área de limpieza de parques y jardines de la Municipalidad de Cayma. Acudió primero al hospital Yanahuara, pero la enviaron al CASE. “El (nosocomio de) Yanahuara también está lleno. No se dan abasto con los pacientes “, asegura Marcia.

Se multiplicó la ola de infectados que acuden a los hospitales de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa. Arturo Zárate, jefe de Áreas Críticas de EsSalud, explicó que el 17 de mayo se presentó el récord de 120 atenciones en un día. De ellos 50 necesitan una cama en piso. En febrero solo llegaban de 20 a 30 y la cifra fue aumentado progresivamente. “Todo el equipo hace gestiones por conseguir nuevas camas de hospitalización o de UCI. Ya no hay las carpas, ahora tenemos espacios con sillones, pero hasta con eso nos han rebasado”, declaró a Radio Programas del Perú.

Ese desborde se muestra en la puerta de Triaje. Familiares y los mismos infectados hacen cola para ser atendidos. Un adulto mayor espera al frente en silla de ruedas y ya conectado a un balón. Las ambulancias cada 15 minutos llevan o traen pacientes. William llevó al hospital a su padre cerca a las 9.00. Son las 1.00 de la tarde y aún no lo atienden. El señor espera sentado al frente y con el rostro agotado. Durante la espera William ha notado que su saturación ha bajado hasta 81%. “Ya debería recibir oxígeno y no me atienden”, clama.

De un “incremento exponencial” califica esta etapa de la pandemia que soporta Arequipa, Javier Gutiérrez. El decano del Consejo Regional V del Colegio Médico del Perú enfatiza las 20 muertes en promedio diarias y los contagios que superan el 12% de evaluados. Solo el 18 de mayo se reportaron 28 muertes y 792 nuevos portadores (12%). Para el galeno hay dos grandes razones: el relajamiento de la población y la falta de control de parte de las autoridades. Acota que hay ausencia de liderazgo de parte del Comando Covid-19 y que el plan de contención de la atención primaria “solo quedó en papel” porque no tuvieron una real potenciación.

“La gente está haciendo lo que quiere, mientras autoridades como el alcalde provincial (Omar Candia) piden camas UCI, pero no da cumplimiento de los aforos en negocios y transporte”, sostuvo. Todos los que esperan por tratamiento en Triaje tuvieron un descuido o alguien cercano los contagió. Violeta de 55 años llegó de la mano de su hija Lesli al CASE por la mañana. Lesli no sabe como se contagió, menos cuando podrá conseguir cama.v

Seguimos en los peor de la segunda ola

Yván Túpac- Director de la Escuela Ciencia de la Computación UCSP

Mayo ha superado las cifras de febrero. Estamos en lo peor de la segunda ola. En los últimos 7 días ocurrieron 175 muertes, promedio 25 por día. La tasa de positividad cuando supera el 10% ya debe preocuparnos y ya estamos en 12%. También hay más contagiados activos. El 19 de febrero había 8088 hospitalizados o en casa, ahora 18 de mayo tenemos a 8840. La curva de contagios y muertes tiende a que subirá más para la región Arequipa. Luego habría una inflexión que podría ser una meseta. Pero hay que esperar una semana más para conocer como se comporta de curva de contagios y muertes, porque puede detenerse y otra vez subir. Hay problemas porque el número de contagios de 792 es mucho mayor que las altas que solo llega a 492 por ejemplo ayer.