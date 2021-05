Camión derrumba casa y adulta mayor denuncia que empresa no se hace cargo

Una adulta mayor de 75 años de edad perdió su vivienda luego de que el camión de una empresa impactara contra una de sus paredes el pasado jueves 14 de mayo, en la zona de Zapallal, distrito de Puente Piedra. El hecho ocurrió en la avenida Contumazá.

Ziumilda Delgado indicó, en una entrevista con Latina, que en el momento del accidente había salido al mercado y que por los gastos de reparación se le ofreció 4.000 soles, pero días después no se han comunicado con ella.

“El día jueves a las 9 de la mañana, cuando por suerte estaba en el mercado, el camión se ha estrellado contra la pared. He sido víctima del accidente porque todo ha quedado enterrado, todo lo que he tenido está enterrado”, sostuvo.

La afectada contó que se dedica a la crianza de aves y otros animales en su casa, por lo que requiere que Mapifer SAC, empresa que alquila grúas y montacargas, se haga cargo de los daños.

“Al día siguiente vino un abogado para sacar el camión. Me dijeron que cuando se retire el vehículo me iban a dar 4.000 soles por el accidente, pero todavía no me han dado nada. Si no fuera por mi hijo que sale y los acompaña ellos no hubieran llamado ni a la policía”, agregó.

