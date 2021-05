SJM: delincuentes asaltan a taxista mientras esperaba su turno en car wash

Dos delincuentes encañonaron a un taxista para robarle su vehículo cuando este se encontraba haciendo cola para lavar su auto y retornar a su vivienda en San Juan de Miraflores.

Según las cámaras de América Noticias, el conductor se encontraba acompañado de su esposa e hija cuando los delincuentes ingresaron al interior del local y le apuntaron con un arma para que este entregara las llaves del vehículo.

Los ladrones también se llevaron las pertenencias de la esposa del agraviado, y de otros clientes del local de lavado de autos. Mientras que los trabajadores del car wash permanecieron con las manos en alto y mirando hacia la pared durante el incidente.

El taxista manifestó al noticiero que el auto no era propiedad de él, pues este solo lo alquilaba para poder sustentar su hogar tras quedarse sin trabajo durante la pandemia. Asimismo, señaló que la dueña del vehículo aún no terminaba de pagar las cuotas al banco.

“Vino uno venezolano y me apuntó con el arma. Me dijo que le dé todo como mi celular y billetera, y le di. Soy taxista, y estoy muy apenado, prácticamente estoy sin trabajo. Este vehículo no era mío solo lo alquilaba”, dijo a América Noticias.

La Policía Nacional del Perú se encuentra investigando las cámaras de seguridad del local para intentar dar con ambos delincuentes quienes terminando su fechoría se dieron a la fuga.

