Huacavelica es la primera región en vacunar a adultos mayores de 60 años

Huancavelica es la primera región en vacunar a los adultos mayores de 60 años desde el 26 de abril. Según Juan Gómez, director regional de Salud, el objetivo es optimizar recursos y avanzar con celeridad en la inmunización de este grupo etario en adelante.

Gómez indicó que así economizan recursos, debido a que “no tiene un gran presupuesto para esta cuestión particular”; además, evitan que se pierdan dosis ante la posible ausencia de personas en determinadas edades.

“Si yo voy a hacer una primera campaña para mayores de 80 años, con el riesgo de que me sobre muchas vacunas, voy a desperdiciar vacunas, combustible, horas. Si hago de 70 (años) es la misma inversión. Y de 60 igual. (…) Se me pueden perder vacunas; si abro un frasco de diez dosis y como no hay más de esas edades, ¿qué hago con esa vacuna?”, detalló a RPP Noticias.

Asimismo, el director regional precisó: “Con 60 años para arriba he usado todo, recursos humanos, horas, y el factor pérdida de vacunas es mínimo”. También están realizando visitas domiciliarias.

De acuerdo con las cifras oficiales del sistema de información de salud HIS MINSA, el proceso de vacunación en la región es de 41,74 % de adultos mayores de 60 años. No obstante, en las provincias Huaytará, Castrovirreyna y Acobamba, el avance es lento.

En esa línea, Luis Esplana Paitan, director de la Red de Salud de Acobamba, expresó que, debido a la desinformación, algunas personas no quieren recibir la vacuna por desconocimiento de sus beneficios, por lo que están trabajando para brindar las bondades de las dosis contra la COVID-19.

