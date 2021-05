Deysi Pari y Zaida Tecsi

En las últimas semanas, la candidata Keiko Fujimori lanzó una propuesta polémica: repartir 40% del canon minero directamente a la población.

Este fondo lo reciben gobiernos regionales y municipios del 50% de Impuesto a la Renta que tributan las empresas mineras al Estado. El beneficio alcanza a gobiernos subnacionales solo con actividad minera en sus territorios.

El presidente de Descosur, Rodolfo Marquina, el alcalde de Arequipa Omar Candia y el de Cusco Víctor Boluarte,califican la propuesta como populista que desnaturalizaría el fin del canon. Sin embargo, otros sectores critican a los gobiernos regionales y ediles de no gastar los recursos. Apenas 70%.

El analista cusqueño, Alberto García, le añade otro factor, la corrupción en el manejo de estos recursos. Cita el caso de Cusco que recibió en los diez últimos años, S/ 3 500 millones por canon gasífero. Pese a esos ingresos, desde el 2012, no culmina el hospital Antonio Lorena que demanda S/ 500 millones de soles. La corrupción caló fuerte en las últimas gestiones regionales, tres gobernadores estuvieron en prisión por corrupción. Echarati, ubicado en la provincia de La Convención, es uno de los distritos más millonarios del país por el canon que recibía. El 80% de sus autoridades está procesada por corrupción o prófuga de la justicia, recuerda.

“Pero propuestas como entregar plata a la gente no es la solución. Mejor que nos regalen la caña de pescar, no el pescado”, dijo sobre la propuesta de Fujimori.

¿Cómo gasta Arequipa?

La Iniciativa de la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) Perú, revisó cómo el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y municipios gastaron el canon entre 2012 y 2018. En ese lapso, esta región recibió S/ 2 779 millones: el 2012 (S/ 781 millones), 2019 ( S/ 409.6 millones) y en 2020 ( S/ 248. 7 millones), una reducción paulatina.

Según el estudio, el 2012 el GRA ejecutó el 88%. En general, destinó el dinero a proyectos de inversión pública y gasto corriente para mantenimiento de proyectos y para financiar elaboración de perfiles. El 29% para el transporte, luego para el agro, educación y saneamiento.

Desde 2015, una buena cantidad del canon se gastó para financiar la deuda contraída por el puente Chilina. Esta se realizó a través de la modalidad de obra por impuestos. Recién terminará de pagarse el 2023.

En el 2020, S/ 25. 8 millones se destinaron para actividades que no son obras de inversión. Por ejemplo, S/ 14.9 millones fueron para pago de deuda interna, S/ 6.3 millones para el mantenimiento de la infraestructura del gobierno regional y S/ 2.6 millones para el tema del coronavirus. No hay obras grandes.

Municipio de Arequipa

Entre el 2012 y el 2018, la comuna que estuvo manejada por Alfredo Zegarra Tejada recibió un total de S/ 24 182 403 por canon y S/ 8 123 279 por regalías mineras.

Durante el 2016, 2017 y 2018 los recursos fueron a financiar los bienes y servicios y no las inversiones. En ese rubro, entró a tallar por ejemplo el mantenimiento de la infraestructura pública, mantenimiento de caminos vecinales, administración de recursos municipales, planeamiento urbano, gestión administrativa, entre otros.

Y en cuanto a las inversiones que sí fueron financiadas con el canon, la mayor parte (65%) fue para el sector transporte.

Cerro Colorado es uno de los distritos que más canon recibe. De 2012-2018, le transfirieron S/ 295 742 320 por canon y S/ 109 503 542 por regalías mineras. La mayor parte de los recursos financiaron la adquisición de activos no financieros y en segundo lugar al pago de la deuda.

En Yarabamba, ocurrió lo mismo que en Cerro Colorado. En Uchumayo, también se usó para mantenimiento de infraestructura pública, de parques y jardínes, de infraestructura vial, etc.v

mitos sobre el canon

Epifanio Baca

Propuesta Ciudadana

Esa propuesta se basa en varios mitos.Los recursos del canon están concentrados, en montos significativos, en pocas regiones: Cusco, Ancash, Arequipa y Apurímac. En el resto del país, la plata es reducida. Otro de los mitos es que hay mucha plata del canon no ejecutada por ineficiencia de las municipalidades y regiones. Eso no es cierto. La plata del canon sin ejecutar es muy pequeña. Otro mito, vamos a tener a la gente más contenta. Otra lectura equivocada. La gente que vive cerca áreas extractivas no solo está molesta por la carencia del canon también por la afectación ambiental. Hay un impacto ambiental negativo muy fuerte, así como a los derechos humanos de la gente. El tratamiento de los conflictos debe ser abordado por empresas.