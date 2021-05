PNP captura a dos sujetos en La Victoria tras persecución

Durante la madrugada, dos sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú tras intentar fugarse para evitar ser intervenidos por los agentes en el circuito de playas, a la altura del distrito de Miraflores. Luego de una intensa persecución policial, la Policía los alcanzó en el cruce de la avenida Miguel Grau con el jr. Parinacochas, en La Victoria.

Ángelo Dorado Rodríguez, de 19 años, y Giuseppe Alexander Maguiña Torres, de 18, iban a bordo de un auto negro de placa AJX-301 cuando fueron intervenidos por agentes del Escuadrón de Emergencia Sur 1 en el mencionado circuito de playas. Sin embargo, en vez de detenerse para ser interrogados por los agentes, los jóvenes aceleraron su vehículo para huir del lugar.

No obstante, por la excesiva velocidad a la que iban, los sujetos terminaron chocando en La Victoria con la camioneta conducida por el ciudadano Mario Mamani león, quien sufrió algunos golpes.

“Hubo una persecución policial y tuve la mala suerte de estar cruzando justo en la intersección. He dado vueltas, pero gracias a Dios no me pasó nada”, declaró el agraviado para América noticias.

Los jóvenes que desataron la persecución fueron detenidos por la Policía y puestos a disposición de la Dipincri de La Victoria para continuar con las investigaciones.

PNP supervisa la inmovilización social

La Policía Nacional del Perú (PNP) viene realizando un operativo de control a vehículos particulares y peatones en las inmediaciones de la plaza Miguel Grau, en el Cercado de Lima, con el fin de vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias contra la COVID-19.

En la mencionada zona, se pudo ver un gran despliegue de efectivos policiales de tránsito encargados de salvaguardar la inmovilización social decretada por el Gobierno para este domingo 2 de mayo. En esa línea, los agentes del orden supervisan que tanto conductores de vehículos particulares como los transeúntes cuenten con su documentación en regla para poder circular por las calles.