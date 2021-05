El Agustino: delincuentes armados roban mascota a joven cuando la paseaba

Una joven vive momentos de angustia luego de que su pequeña mascota le fuera arrebatada por una banda criminal que la interceptó en el cruce de las calles Girasoles y Los Lirios, en El Agustino.

Fabiola Sotomayor asegura que el robo ocurrió cuando paseaba a Perla, la mascota, en un parque cerca de su casa junto con otra persona. Repentinamente aparecieron tres hombres armados que los amenazaron y cargaron al animal.

“A la persona que estaba conmigo la encañonaron en la cabeza, a mí en el pecho. Me insultaron, forcejaron, pero ellos venían por mi perrita”, narró la víctima a Canal N.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el asalto y también la huida de los criminales, quienes se movilizaban en un vehículo de color blanco.

La víctima afirma estar preocupada por la salud de Perla, ya que tiene un problema de salud. “A mi perrita la pueden reconocer porque ella tiene una hernia grande; entonces necesita una operación”, contó.

En tal sentido, advirtió que comercializarla o hacer otro tipo de cosas sería complicado, y además arriesgaría aún más su integridad. “La van a querer explotar, la van a querer vender, la van a querer utilizar; entonces no les va a servir para eso”, dijo.

La mujer está dispuesta a no colocar ningún tipo de denuncia contra los asaltantes si es que deciden retornarla a salvo. Al contrario, ofrece dinero . “Que me la devuelvan. Yo no voy a tomar ninguna acción en contra de ellos, yo estoy ofreciendo una recompensa”, señaló.

Por lo pronto, la joven ha emprendido una búsqueda de su animal colocando papeles en las calles con sus fotos. Si has visto a Perla o sabes dónde ubicarla, puedes comunicarte al 977 553 749.