Elizabeth Huanca

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar anunció que su gestión no anulará ni revisará ningún contrato firmado para la operación de rutas del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

La Contraloría, a través de un informe observó que el “diseño y adjudicación de contratos del SIT “se hizo incumpliendo la normativa de la Asociación Público Privadas (APP) desde 2009 hasta 2018”. En ese sentido, advirtió que el “proceso se hizo sin contar con los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales por las partes”.

Para el regidor Jorge Condori, las observaciones son insalvables por lo que solo queda declarar la nulidad del proceso de licitación del SIT. La Contraloría halló responsabilidad en 14 funcionarios que conformaron los comités de licitación entre 2011 y 2017. Condori exige una sesión para que los responsables de este proyecto expongan la situación del mismo.

Para el burgomaestre la anulación no es una posibilidad. “Este informe no dice que se anule los contratos de concesión, establece una aplicación errada del derecho que ha generado responsabilidad en ex funcionarios (...) nosotros hemos encontrado contratos listos para ejecutar, no hemos negociado”, remarcó deslindando responsabilidad de su gestión. La autoridad edil, explicó que se ha dispuesto el inicio de acciones administrativas contra los que resulten responsables, mientras que la Procuraduría se hará cargo de las acciones penales.

Por su parte, la presidenta del directorio de AQP Masivo, María Teresa Miranda, recordó que el proyectó contó con el aval del Ministerio de Economía, por lo que se llevó a cabo con las garantías legales y económicas.

Patrick Vilca, de TransCayma, aseguró que las empresas cumplieron las normas establecidas por la Municipalidad. “Este tipo de situación lo único que hace es generar problemas financieros al proyecto ¿Cree que alguien va a querer financiarlo?”. ❖