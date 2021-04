Familia de bomberos realiza colecta para conseguir cama UCI para su madre

La familia Castro Jumbo viene atravesando momentos dramáticos, ya que necesitan conseguir una cama UCI para Gliceria Jumbo de la Cruz (66), quien se encuentra en grave estado de salud por la COVID-19.

Según narró Alicia Castro Jumbo (42), hija de la paciente, el nuevo coronavirus golpeó con fuerza su hogar: cuenta con siete parientes contagiados . “Mis tres hermanos están contagiados. Mi papá, mi mamá, mi cuñado, mi esposo y yo. Es terrible”, lamentó la mujer.

Los hermanos de Alicia son integrantes de la Compañía de Bomberos Magdalena 36 y ante la necesidad de su madre han iniciado una campaña para recolectar dinero y poder conseguir de forma particular una cama UCI y así salvar a la señora Gliceria.

La Compañía de Bomberos Magdalena 36 apoya a la familia Castro Jumbo en la recaudación de fondos. Foto: difusión

Alicia indicó que su progenitora y sus tres hermanos se encuentran en la Villa Panamericana, pero los doctores le han dicho que es la mujer de 66 años quien se encuentra en un estado crítico.

“Desconozco cómo mi mamá pudo contagiarse. Recién mostró los primeros síntomas el 9 o 10 de abril, luego recayó y ella misma pidió ser internada en la Villa Panamericana”, sostuvo.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta su caso. “Estoy contagiada y me encuentro atada de manos y pies. Es mi mamá y no quiero que se me vaya. Pido, por favor, al Ministerio de Salud o EsSalud si cuentan con una cama UCI que me ayuden a salvarla”, contó.

Si desea apoyar a la familia en la colecta para conseguir la cama UCI, se puede comunicar al número 928 454 110 o hacerlo mediante Yape al 975 382 031.