Eduardo Ugarte

Periodista

Mario Vargas Llosa, mereció el Nobel el 2010 «por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota». Hoy, da su apoyo a la candidata del fujimorismo que “he combatido de manera sistemática”… “pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna.”

Apoyo que da a condición de que Keiko Fujimori respete la libertad de expresión, no indulte a Montesinos, ni cambie jueces y fiscales, “que han tenido en los últimos tiempos una actitud tan gallarda en defensa de la democracia y los derechos humanos, y, sobre todo, a convocar a elecciones al término de su mandato…” Lo que nadie garantiza.

Sin embargo, en la misma edición de ayer de este diario de donde tomo las citas, Rosa María Palacios en su columna, refiriéndose a los dos candidatos y los electores escribe: “Mientras ustedes juegan a ‘yo quiero ser presidente’ los peruanos mueren por miles. Ya basta. ¿De verdad les importa? Paren. Los dos se necesitan para gobernar. Y, nos guste o no, el Perú los necesita a los dos para superar esta tragedia... sugiero a los electores que nadie regale su voto. Solo observen. ¿Quién está a la altura de la desgracia y quién se queda a la altura de su mezquina ambición? Si la política no tiene prioridades, ya ha llegado la hora en que los ciudadanos las impongan. Por ocho semanas ese poder es nuestro. Pongan a estos dos candidatos a prueba. No basta con el desprecio, con el desafecto, con el voto nulo o blanco que se merecen. Que trabajen por el bien común, juntos, ¿no es ese el fin de la política? ¿No es la urgencia de hoy?

“Reúnanse, conversen, acuerden y salgan con un plan mínimo coordinado con el gobierno de transición. Un plan para hoy. No para cuando alguno llegue con una suma de votos, tal vez ridícula, a un poder precario.”

Esta es la mejor manera de frenar ahora la pandemia y ejercer y salvar la democracia.