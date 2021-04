Piura. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) confirmó el retraso en la construcción del colegio emblemático de Sullana Carlos Augusto Salaverry —que debió ser entregado en abril de este año— luego de una serie de inspecciones a través de las cuales se confirmó que la obra presenta un avance real de 22,67%.

El 15 de febrero de 2021, la Asociación de Exalumnos comunicó el problema de manera formal al Pronied, así como al congresista Mario Quispe, quien solicitó una reunión virtual con los representantes del Pronied.

En dicho evento, se demostró que el pago que se hizo a la contratista supera el que debió considerarse en un trabajo del 58,50% de la obra. No obstante, hasta la fecha, no hay avance significativo. Incluso, se informó que la primera etapa se deberá entregar el 20 de abril próximo. Luego de la inspección en la primera etapa, que contempla tres ambientes, se advirtió que, por el avance físico actual, la empresa no entregará esta parte de la construcción en la fecha indicada.

Ante esta situación, la Asociación de Exalumnos pidió a las autoridades pertinentes la inmediata intervención de la obra, ya que se continúa pagando a la contratista, “Por lo cual, pedimos a las autoridades interceder y solicitar la inmediata intervención en la obra indicada, pues el Pronied le sigue cancelando valorizaciones de obra a pesar del abultado avance financiero”, se lee en un documento de la asociación que advierte un peligro para la educación.