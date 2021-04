Elidio Espinoza, exalcalde de Trujillo, fallece víctima de coronavirus

Elidio Espinoza Quispe, exalcalde de Trujillo, falleció a causa de la COVID-19 el sábado 3 de abril en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, solo un día después de que sea internado por complicaciones en su salud.

Según fuentes del nosocomio, en un inicio Espinoza habría respondido favorablemente al tratamiento aplicado; sin embargo, luego la noticia de su muerte fue comunicada de manera pública. En esa línea, la propia municipalidad provincial que lideró, de 2015 a 2018, publicó un sentido mensaje de condolencias en sus redes sociales.

La Municipalidad de Trujillo, donde ejerció el cargo de alcalde en el período 2015-2018, recordó a Espinoza. Foto: captura de Facebook

Espinoza había descartado volver a la escena pública. A mediados de setiembre de 2020, el coronel en retiro había manifestado estar más tranquilo en su hogar, alejado de la política.

“Ya he cumplido la misión que me fue encomendada. Una grata experiencia conocer muchas situaciones que quienes no han estado en un cargo público no lo pueden comprender. Descarto ahora el aspecto político”, enfatizó en aquel entonces a los medios.

En la coyuntura política de aquellos días, también se pronunció sobre los episodios que atravesó el país antes de la vacancia presidencial de Vizcarra debido al caso Richard Swing.

“No es el momento para estar dispersos, tenemos que tener la unidad. Que esto nos llame a la reflexión para que en los pocos meses que quedan para elegir a los nuevos representantes, la población dirija su mirada para que tengamos algo mejor”, indicó.

En el 2014, fundó el partido Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez con el que llegó a la alcaldía .

El escuadrón de la muerte

El 16 de setiembre de 2019, Espinoza y otros siete agentes policiales fueron condenados a 30 años de cárcel por el caso Escuadrón de la muerte.

El caso ya llevaba 12 años en el proceso judicial. En la lectura del fallo, no estuvieron presentes ni el exalcalde ni los agentes, pero sí el hijo de la exautoridad trujillana. El Poder Judicial también decidió que el exburgomaestre y los efectivos policiales paguen una reparación civil de 100.000 soles.