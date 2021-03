Cobradora lanza insultos racistas a pasajera que pidió bajar en paradero

Una mujer denunció que fue víctima de agresión física y verbal por parte de una cobradora de transporte público y exigió que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Lina Cuadros Gamarra contó a 24 Horas que, como de costumbre, abordó un vehículo que la dirija desde Trapiche hasta la zona de Santa Rosa. Ella pidió bajar en un paradero establecido, pero el conductor se habría estacionado en otra parte diferente, por lo que se quejó .

Lejos de entender su reclamo, la cobradora de la unidad la amedrentó. “Ha agarrado y me ha empujado. Cuando yo iba a responder, ella me dice: ‘Ni se te ocurra responderme porque no sé que te hago’, entonces, yo me contuve”, relató la agraviada.

La pasajera grabó el hecho donde se escucha que la agresora lanza palabras racistas, además de lisuras y otros insultos. “Si te quedas última, ya sabes lo que te va a pasar, ¡baja!”, dijo la cobradora.

En la grabación también se oye que el chofer apoya y alienta la conducta violenta de su compañera, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

Cuadros Gamarra lamenta que ninguno de los otros presentes la hayan defendido pese a que estaba siendo atacada y además tenía la razón de exigir bajar en el paradero señalizado.

El citado medio informó que la cúster en la que ocurrió la agresión lleva la placa A6L-781 y lleva el logo de la empresa Nueva Estrella. Esta unidad tiene 13 papeletas en su haber que suman más de 18.000 soles .

Importante

Si eres testigo o conoces algún caso de racismo denúncialo a través de la plataforma ‘Alerta Racismo’, una plataforma del Ministerio de Cultura que brinda información y orientación a la ciudadanía. Ingresa a este enlace.