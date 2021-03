Independencia: ‘jalador’ de transporte público robaba celulares a pasajeros

Agentes del Grupo Terna de la Policía, en coordinación con el Serenazgo de la Municipalidad de Independencia, capturaron a un hombre acusado de robar celulares en paraderos de transporte público.

La detención de Oswaldo Jorge Vilela Espinoza se produjo pasadas las 7.00 p. m. del sábado 23 de marzo en el paradero MegaPlaza de la Panamericana Norte, donde usaba la fachada de ‘jalador’ para cometer sus fechorías.

“Este delincuente, bajo la modalidad de ser llamador de pasajeros, (...) observaba a sus víctimas y arrebataba los celulares ”, indicó Saúl Trucios, subgerente de Serenazgo de Independencia

La última agraviada fue una joven que se encontraba dentro de una bus revisando su equipo móvil. “Siento el jalón de mi teléfono y me quedo en shock porque no fue de frente, si no detrás de mí. Al momento de reaccionar la persona ya se había escapado”, contó a América Noticias.

Los movimientos del malhechor de 23 años eran monitoreados desde las cámaras de videovigilancia de la Central de Operaciones de la comuna.

En las imágenes se observa que, tras robar el celular, el sujeto se quita el polo de encima para que no lo reconozcan ; sin embargo, rápidamente fue intervenido por los agentes Terna.

El medio televisivo informó que Vilela Espinoza no se encontraba en los registros del Reniec. Sin embargo, a través del sistema de identificación dactilar, la Policía confirmó que cuenta con antecedentes bajo la misma modalidad de robo.

El delincuente fue llevado a la comisaría para pasar las diligencias del caso y luego fue puesto a disposición del Ministerio Público.